В США назвали эффективными российские средства радиоэлектронной борьбы



Развертывание наземного многофункционального модуля помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы. Архивное фотомодуля помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО на полигоне Свердловский. 18 августа 2016.

Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын Развертывание наземного многофункционального модуля помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы. Архивное фотомодуля помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО на полигоне Свердловский. 18 августа 2016.Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Россия эффективно применяет средства радиоэлектронной борьбы, активно использует беспилотники и ракетное вооружение, заявил командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

"Они (РФ - ред.) показали, что у них по-прежнему действительно эффективные средства радиоэлектронной борьбы. Они продемонстрировали много действий с участием беспилотников", - сказал он в интервью изданию Defense News, комментируя прошедшие в сентябре российско-белорусские учения "Запад-2017".

"Они подтвердили то, что мы и предполагали, что в основе их ведения боевых действий по-прежнему лежат ракеты дальнего радиуса действий и ракетная артиллерия", - сказал генерал.

По его словам, также в ходе учений Россия опробовала новую систему контроля и управления войсками, которую США намерены проанализировать, чтобы понять "насколько она эффективна".

Совместные стратегические учения "Запад-2017" были проведены на территории Белоруссии и России с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил двух стран. За маневрами наблюдали 95 представителей из 50 стран. В учениях было задействовано 12,7 тысячи военнослужащих, привлекалось до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолетов и вертолетов, 10 кораблей.