Airbus Helicopters поставила СВ США 400-й вертолет UH-72A "Лакота"



UH-72A Lakota. Фото: www.strategypage.com. UH-72A Lakota. Фото: www.strategypage.com.

ЦАМТО, 10 октября. Компания Airbus Helicopters объявила о поставке Сухопутным войскам США 400-го вертолета UH-72A "Лакота". Вертолет передан в соответствии с условиями контракта, по графику и в рамках выделенного бюджета.

На текущий момент общий налет вертолетов UH-72A, поставленных СВ США и Национальной гвардии, превысил 460 тыс. ч. В декабре 2016 года СВ США заключили с Airbus Helicopters 5-летнее соглашение на материально-техническое обеспечение вертолетов, стоимость которого оценивается в 1 млрд. долл.

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт, предусматривавший поставку до 2015 года 345 вертолетов UH-72A "Лакота", консорциум EADS подписал с СВ США в июне 2006 года по результатам проведенного тендера. Общая стоимость закупки и поддержки вертолетов оценивалась в 2 млрд. долл. UH-72A предназначены для замены устаревших вертолетов OH-58 и UH-60. В дальнейшем в рамках сокращения оборонного бюджета количество закупаемых вертолетов было сокращено, однако в 2014 году командование СВ США объявило о дополнительных закупках UH-72A для модернизации парка учебных вертолетов.

В ноябре 2015 года с Airbus Helicopters был заключен очередной контракт, увеличивший количество заказанных СВ США вертолетов UH-72A "Лакота" до 412 ед. Еще пять машин были закуплены ВМС США для школы летчиков-испытателей, расположенной на базе "Патаксент Ривер" (шт.Мэриленд). СВ Таиланда стали первым зарубежным покупателем UH-72A, заказав шесть машин в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Вертолет UH-72A может применяться для выполнения широкого спектра задач, включая обучение пилотов, управление, обеспечение безопасности границ, проведение поисково-спасательных операций, медицинскую эвакуацию, оказание помощи терпящим бедствие, перевозку VIP-персон.Производство вертолетов осуществляется на предприятии Airbus Helicopters в Коламбусе (шт.Миссисипи).