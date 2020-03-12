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ЦАМТО

СВ США заказали новую партию многоцелевых вертолетов UH-72A "Лакота"

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Источник изображения: Фото: airbus.com

ЦАМТО, 11 марта. Минобороны США объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с компанией Airbus Helicopters Inc. соглашения на покупку 15 дополнительных многоцелевых вертолетов UH-72A "Лакота".

Стоимость контракта составляет 122,655 млн. долл. Работы должны быть выполнены на предприятии в Коламбусе (шт.Миссисипи) и завершиться до 31 августа 2022 года. После выполнения этого контракта общее количество поставленных СВ США вертолетов UH-72A "Лакота" составит 478 ед.

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт, предусматривающий поставку до 2015 года 345 вертолетов UH-72A "Лакота", консорциум EADS подписал с СВ США в июне 2006 года по результатам проведенного тендера. Новые вертолеты предназначены для замены устаревших UH-1, OH-58A и UH-60. Производство "Лакота" было налажено на предприятии в Коламбусе (шт.Миссисипи). Первый UH-72A был поставлен СВ США в октябре 2008 года. В сентябре 2017 года компания передала заказчику 400-й вертолет.

Помимо продажи СВ США, Airbus Helicopters заключила контракты на поставку UH-72A "Лакота" ВМС США и ВС Таиланда. По состоянию на начало 2020 года, компания поставила ВС США 454 вертолета.

СВ США вертолеты "Лакота" поставляются в семи конфигурациях: для выполнения задач обучения, обеспечения безопасности границ, проведения поисково-спасательных операций, медицинской эвакуации, реагирования на стихийные бедствия, перевозки VIP-персон и логистической поддержки. Проведенный в Пентагоне анализ показал, что модификация машин для их применения в боевых условиях в настоящее время не может быть реализована, поскольку приведет к увеличению веса и снижению ТТХ.

За время эксплуатации "Лакота" зарекомендовал себя как надежная платформа. Катастрофа вертолета Национальной гвардии Пуэрто-Рико в декабре 2010 года стала единственным "темным пятном" в послужном списке UH-72A, хотя проведенное расследование исключило механическую неисправность как возможную причину инцидента.

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