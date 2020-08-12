СВ США заказали новую партию многоцелевых вертолетов UH-72A "Лакота"

ЦАМТО, 11 августа. Минобороны США объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с компанией Airbus Helicopters Inc. (AHI) соглашения на покупку 15 дополнительных серийных многоцелевых вертолетов UH-72 D-2 "Лакота".

Стоимость контракта составляет 73,999 млн. долл. Соглашение также включает поставку (отдельной опцией) 18 дверей кабины пилота, 14 входных фильтров для двигателей и 14 блоков контроля параметров окружающей среды. Контракт содержит опцион на поставку трех дополнительных вертолетов UH-72 D-2.

Работы должны быть выполнены на предприятии в Гранд-Прери (шт.Техас) в период до 31 августа 2022 года. После завершения данного контракта общее количество поставленных СВ США вертолетов UH-72A "Лакота" составит 478 ед.

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт, предусматривающий поставку до 2015 года 345 вертолетов UH-72A "Лакота", консорциум EADS подписал с СВ США в июне 2006 года по результатам проведенного тендера. Новые вертолеты предназначены для замены устаревших UH-1, OH-58A и UH-60. Производство "Лакота" было налажено на предприятии в Коламбусе (шт.Миссисипи). Первый UH-72A был поставлен СВ США в октябре 2008 года.

Помимо поставки СВ США, Airbus Helicopters заключила контракты на поставку UH-72A "Лакота" ВМС США и ВС Таиланда. По состоянию на начало 2020 года компания поставила ВС США 454 вертолета. В марте 2020 года были заказаны 15 дополнительных вертолетов.

Сухопутным войскам США вертолеты "Лакота" поставляются в семи конфигурациях: для выполнения задач обучения, обеспечения безопасности границ, проведения поисково-спасательных операций, медицинской эвакуации, реагирования на стихийные бедствия, перевозки VIP-персон и логистической поддержки. Проведенный в Пентагоне анализ показал, что модификация машин для их применения в боевых условиях в настоящее время не может быть реализована, поскольку приведет к увеличению веса и снижению ТТХ.