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В екатеринбургском кадетском корпусе будут готовить кадры для Росгвардии - замначальника управления подготовки войск

11.10.2017 Интерфакс-АВН 130 0
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Военнослужащие спецназа Росгвардии во время учений. Архивное фото
Военнослужащие спецназа Росгвардии во время учений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Росгвардия планирует создать в Саратовской области суворовское училище и включить Екатеринбургской кадетской корпус в состав ведомства, сообщил заместитель начальника Главного управления подготовки войск Росгвардии генерал-майор Сергей Михолап.

"Проводится работа во взаимодействии с администрацией Свердловской области по переименованию Екатеринбургского кадетского корпуса в корпус войск национальной гвардии и администрацией Саратовской области по созданию в Саратове суворовского училища войск национальной гвардии", - сказал С.Михолап на брифинге в Москве.

По его словам, также заключено соглашение о сотрудничестве с администрацией Новосибирской области об оказании шефской и методической помощи Новосибирскому кадетскому корпусу.

"Планируется подписание подобного соглашения о поддержке Пермского кадетского корпуса", - добавил генерал-майор.

По словам генерал-майора, рассматривается также вопрос о принятии Новосибирского и Пермского кадетских корпусов в состав ведомства.

В данный момент в состав Росгвардит входит Московское президентское кадетское училище имени М.А. Шолохова. В составе ведомства также работают военные институты Санкт-Петербурге, Саратове, Перми и Новосибирске.
10.10.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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