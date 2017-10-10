В екатеринбургском кадетском корпусе будут готовить кадры для Росгвардии - замначальника управления подготовки войск



Военнослужащие спецназа Росгвардии во время учений. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков Военнослужащие спецназа Росгвардии во время учений. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Росгвардия планирует создать в Саратовской области суворовское училище и включить Екатеринбургской кадетской корпус в состав ведомства, сообщил заместитель начальника Главного управления подготовки войск Росгвардии генерал-майор Сергей Михолап.

"Проводится работа во взаимодействии с администрацией Свердловской области по переименованию Екатеринбургского кадетского корпуса в корпус войск национальной гвардии и администрацией Саратовской области по созданию в Саратове суворовского училища войск национальной гвардии", - сказал С.Михолап на брифинге в Москве.

По его словам, также заключено соглашение о сотрудничестве с администрацией Новосибирской области об оказании шефской и методической помощи Новосибирскому кадетскому корпусу.

"Планируется подписание подобного соглашения о поддержке Пермского кадетского корпуса", - добавил генерал-майор.

По словам генерал-майора, рассматривается также вопрос о принятии Новосибирского и Пермского кадетских корпусов в состав ведомства.

В данный момент в состав Росгвардит входит Московское президентское кадетское училище имени М.А. Шолохова. В составе ведомства также работают военные институты Санкт-Петербурге, Саратове, Перми и Новосибирске.