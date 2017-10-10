В Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков поступит звено новых учебно-боевых самолетов Як-130



Учебно-боевой самолет Як-130.

Источник: Илья Соловьёв / vonsolovey.livejournal.com Учебно-боевой самолет Як-130.Источник: Илья Соловьёв / vonsolovey.livejournal.com

ЦАМТО, 10 октября. Специалисты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К.Серова приступили к приему новой партии учебно-боевых самолетов Як-130 на заводе-изготовителе.

Представители инженерно-авиационной службы в течение недели выполнят комплекс работ по проверке работоспособности всех систем и механизмов авиационной техники в различных режимах на земле, а летный состав совершит контрольный облет самолетов, проверив все системы управления в воздухе.

После проведения приемки техники на заводе, четыре новых самолета Як-130 будут перебазированы в Армавирскую учебную авиационную базу Краснодарского училища.

Поставка новой авиационной техники в Воздушно-космические силы выполняется согласно Гособоронзаказу-2017, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.