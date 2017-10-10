Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков поступит звено новых учебно-боевых самолетов Як-130

11.10.2017 ЦАМТО 104 0
0
Понравилась новость?
 +1
Як-130
Учебно-боевой самолет Як-130.
Источник: Илья Соловьёв / vonsolovey.livejournal.com

ЦАМТО, 10 октября. Специалисты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К.Серова приступили к приему новой партии учебно-боевых самолетов Як-130 на заводе-изготовителе.

Представители инженерно-авиационной службы в течение недели выполнят комплекс работ по проверке работоспособности всех систем и механизмов авиационной техники в различных режимах на земле, а летный состав совершит контрольный облет самолетов, проверив все системы управления в воздухе.

После проведения приемки техники на заводе, четыре новых самолета Як-130 будут перебазированы в Армавирскую учебную авиационную базу Краснодарского училища.

Поставка новой авиационной техники в Воздушно-космические силы выполняется согласно Гособоронзаказу-2017, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
10.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Як-130
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
Земля

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.10 04:17
  • 3873
Оценка Советского периода в истории России.
  • 11.10 02:33
  • 2
С прицелом на бронежилет
  • 11.10 02:04
  • 34
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 11.10 01:58
  • 1
Под ружьё по первому зову
  • 11.10 01:34
  • 1
СМИ: Британия на случай войны с КНДР пустит в ход свой новый авианосец
  • 11.10 00:15
  • 10
Автомат-трансформер и броня из керамики: как снаряжен российский пехотинец
  • 10.10 23:02
  • 35
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 10.10 22:24
  • 1
Рогозин заявил о недопустимости ослабления позиций России в Мировом океане
  • 10.10 22:22
  • 57
Под командованием генсека
  • 10.10 21:46
  • 52
Т-90: 25 лет в строю и вне конкуренции
  • 10.10 21:28
  • 15
Алексей Рогозин: «Не надо ждать серийный заказ, качество нужно обеспечивать уже сегодня»
  • 10.10 21:21
  • 105
"Роскосмос" начнет поиски русских Илонов Масков
  • 10.10 19:41
  • 1
Первая ступень Falcon 9 вернулась на плавучую баржу после запуска спутников
  • 10.10 19:33
  • 1
Более 140 единиц вооружения поступили в сентябре в войска на западе России
  • 10.10 19:30
  • 3
"Буратино" и "Триумф" беспокоят Пентагон
другие обсуждаемые темы