На новейшем катере связи "Иоанн Кронштадтский" состоится торжественная церемония подъема Военно-морского флага



Катер проекта 21270 Сапсан Иоанн Кронштадтский.

Источник: © Фото : АО "Окская судоверфь" Катер проекта 21270 Сапсан Иоанн Кронштадтский.Источник: © Фото : АО "Окская судоверфь"

ЦАМТО, 10 октября. В Кронштадте 10 октября состоится торжественная церемония подъема Андреевского флага на новейшем катере связи проекта 21270 "Иоанн Кронштадтский", построенного для ВМФ России предприятием "Окская судоверфь".

В церемонии примут участие представители Главного командования ВМФ России, Объединенного учебного центра ВМФ, судостроительного предприятия "Окская судоверфь", проектно-конструкторского бюро "Алмаз".

Накануне состоялось освящение флага в Кронштадтском Морском соборе. В церемонии приняли участие военнослужащие и начальник Объединенного учебного центра ВМФ капитан 1 ранга Леонид Зинченко, а также глава города Кронштадта Олег Довганюк.

Катера связи проекта 21270 предназначены для обеспечения служебных разъездов при управлении кораблями на рейдах, выполнения функций катера связи, обучения корабельных расчетов экипажей строящихся кораблей, проходящих подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ, а также практической подготовки младших специалистов ВМФ по вопросам организации связи на морских рейдах и рейдах акваторий военно-морских баз.

Одной из задач катера связи проекта 21270 является обеспечение парадов и торжественных построений кораблей ВМФ в различных акваториях. В соответствии с тактико-техническими характеристиками катер способен осуществлять доставку личного состава в количестве до 20 человек на удаление до 50 миль от точки выхода в море.

При проектировании катера были заложены условия, позволяющие его безопасную эксплуатацию при волнении моря до 5 баллов.

Контракт на строительство катера "Иоанн Кронштадтский" был заключен с Окской судоверфью 25 февраля 2016 года.

Длина катера – 27,4 м, ширина – 6,5 м, осадка – 1,6 м, водоизмещение – 110 т, скорость – 22 узла, пассажировместимость – до 20 человек, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.