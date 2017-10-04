Юрий Борисов и Юрий Слюсарь проверили ход выполнения работ в рамках ГОЗ на ТАНТК им. Г.М. Бериева
|
|
Юрий Борисов и Юрий Слюсарь на ТАНТК им. Г.М. Бериева.
Источник: uacrussia.ru
4 октября 2017 года в ходе рабочего визита на Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева (входит в состав ПАО «ОАК») Заместитель Министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов и Президент ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь проверили ход выполнения работ в рамках Гособоронзаказа.
Генеральный директор - Генеральный конструктор ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» Юрий Грудинин во время осмотра производственных цехов предприятия дал пояснения по ходу процесса ремонта и модернизации самолетов Ту-95МС Дальней авиации и противолодочных самолетов Ту-142 авиации ВМФ, строительству нового комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100.
Заместитель Министра обороны РФ Юрий Борисов отметил, что удовлетворен текущим состоянием программы создания самолета радиолокационного дозора и наведения А-100, отметив, что данный результат достигнут, в том числе, в результате использования опыта создания комплекса РЛДН А-50.
ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», является производителем самолетов-амфибий Бе-200ЧС для МЧС России и авиационных комплексов для Министерства обороны России.
|
04.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАК
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.06.2012 Российские авиазаводы работают в убыток
04.04.2016 Бе-200: спасти спасателя
04.08.2015 Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел очередное селекторное совещание
28.02.2013 Команда «На взлёт!»
25.03.2011 Закат эпохи гидроавиации
18.11.2016 ТАНТК им Г.М.Бериева будет оказана господдержка
26.02.2016 Президент ОАК провел на ТАНТК им Г.М.Бериева совещание по вопросам реализации программ военной авиации
16.12.2014 Обретая небо