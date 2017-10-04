Юрий Борисов и Юрий Слюсарь проверили ход выполнения работ в рамках ГОЗ на ТАНТК им. Г.М. Бериева



Юрий Борисов и Юрий Слюсарь на ТАНТК им. Г.М. Бериева.

Источник: uacrussia.ru Юрий Борисов и Юрий Слюсарь на ТАНТК им. Г.М. Бериева.Источник: uacrussia.ru

4 октября 2017 года в ходе рабочего визита на Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева (входит в состав ПАО «ОАК») Заместитель Министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов и Президент ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь проверили ход выполнения работ в рамках Гособоронзаказа.

Генеральный директор - Генеральный конструктор ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» Юрий Грудинин во время осмотра производственных цехов предприятия дал пояснения по ходу процесса ремонта и модернизации самолетов Ту-95МС Дальней авиации и противолодочных самолетов Ту-142 авиации ВМФ, строительству нового комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100.

Заместитель Министра обороны РФ Юрий Борисов отметил, что удовлетворен текущим состоянием программы создания самолета радиолокационного дозора и наведения А-100, отметив, что данный результат достигнут, в том числе, в результате использования опыта создания комплекса РЛДН А-50.

ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», является производителем самолетов-амфибий Бе-200ЧС для МЧС России и авиационных комплексов для Министерства обороны России.