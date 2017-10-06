С высоким крутящим моментом
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Замер детали ШВП проводят заместитель начальника отдела службы главного технолога Алексей Кузнецов и наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №53 Сергей Дажинов. (Фото Елены Галкиной).
Источник: http://www.oaoapz.com/
АО «Арзамасский приборостроительный завод имен П.И. Пландина» освоило производство нового вида шарико-винтовых передач для исполнительных механизмов блока рулевых приводов БРП 81.
Заказ поступил от АО «ГосМКБ «Вымпел» имени И.И. Торопова». Ранее АПЗ изготовил для этого предприятия опытную партию шарико-винтовых передач (ШВП), которая получила высокую оценку потребителя.
Изготовленные сегодня ШВП имеют значительную нагрузочную способность при малых габаритах, могут создавать высокие крутящие моменты, размерное поступательное перемещение с особой точностью, быстродействие, плавный и бесшумный ход, отличаются большой прочностью и надежностью. Это результат огромной работы заводских конструкторов, технологов, высококвалифицированных рабочих.
– ШВП – основной узел БРП, который обеспечивает работоспособность всей системы, – отмечает управляющий производством №2 АПЗ Александр Сорвенков. – При малых габаритах винтовой поверхности передачи узел должен выдерживать перегрузки в тонны, иметь высокий КПД и повышенную износостойкость.
– При освоении ШВП мы учитывали требования технологического процесса в обработке каждого элемента, – говорит заместитель главного технолога Николай Солдатов. – Например, нужно было идеально совместить профильные винтовые канавки с вкладышами, и мы получили смещение по допуску отклонения в 10-15 микрон вместо допустимых 30.
АПЗ серийно выпускает разные типоразмеры ШВП с 90-х годов и является крупным серийным изготовителем не только этих изделий, но и блоков рулевых приводов в целом.
С 2008 года благодаря масштабному техперевооружению на АПЗ, внедрению новых технологий и специального оборудования выпуск ШВП наращивается, сегодня на предприятии выпускается несколько видов. Шарико-винтовая передача применяется в исполнительных механизмах и приборах авиационной, ракетной и космической техники.
Татьяна Коннова.
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