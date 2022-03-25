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Военно-промышленный курьер

Холдинг Игоря Ашурбейли «Социум» «разоружился»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина, ранее входивший в группу компаний «Социум», перешел в состав государственной корпорации «Тактическое Ракетное Вооружение».

Подписание договора купли-продажи акций состоялось 25 февраля 2022 года в Москве. И вот теперь сделка полностью завершена. Предварительно она прошла процедуру согласования в Федеральной антимонопольной службе РФ. 

Ранее основатель и бенефициар холдинга «Социум» - один из самых успешных руководителей в истории оборонно-промышленного комплекса РФ Игорь Ашурбейли заявил, что полностью уходит из оборонной отрасли, с которой его связывали более 25 лет плодотворной работы. 

Российский оборонный гигант - НПО «Алмаз», на которое Игорь Ашурбейли был приглашен в 1994 году, - под его началом был выведен из тяжелейшего кризиса и достиг расцвета. В частности, в «алмазную» эпоху Игоря Ашурбейли приняты на вооружение зенитно-ракетные системы С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф», на базе «Алмаза» был создан единый головной межвидовой разработчик систем ПВО-ПРО-ВКО. В 2009 году решениями Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ принята разработанная под руководством Игоря Ашурбейли Концепция создания Единой системы зенитного ракетного оружия (ЕС ЗРО) ПВО-ПРО 5-го поколения. В 2010 году завершены технические проекты основных составляющих ЕС ЗРО: системы дальнего действия С-500, системы средней дальности «Витязь», системы направленной энергии и другие. 

Не одно оборонное предприятие обязано своим спасением Игорю Ашурбейли. В свое время, созданное им ЗАО «Военно-Промышленная Компания» приобретало на вторичном рынке акции разваливающихся заводов, чтобы компенсировать урон, нанесенный отрасли ваучерной приватизацией, и вернуть их в технологические цепочки, необходимые для сохранения целостности и эффективной работы оборонно-промышленного комплекса страны. 

В частности, АО «Арзамасский приборостроительный завод» вошло в группу компаний «Социум» в 2007 году. На период покупки акций у частных владельцев завод находился на грани банкротства. За последующие 13 лет под управлением холдинга «Социум» объем заказов вырос в шесть раз. Более 6 млрд рублей было вложено в техническое перевооружение. Полностью сохранена и расширена социальная сфера. 

Теперь завод снова находится под государственным управлением. 

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Россия
Продукция
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
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