"Минитмены" избавятся от "кассетных магнитофонов"



Пуск ракеты LGM-30 Minuteman III.

Источник: military.com Пуск ракеты LGM-30 Minuteman III.Источник: military.com

Межконтинентальные баллистические ракеты LGM-30G Minuteman III, являющиеся основой американского "ядерного щита", получили современные системы программирования. Вчера, 3 октября, портал defensenews.com сообщил о том, что 91-я эскадрилья операционной поддержки (91st Operation Support Squadron) впервые применила новые системы загрузки данных в ядерные ракеты.

Ранее для загрузки данных в систему управления ракетой требовалось устройство с магнитной лентой, которое называется Launch Facility Load Cartridge (LFLC) и похоже на устаревшие бобинные магнитофоны. Каждая из таких кассет весит около 20 кг и содержит данные для программирования одной ракеты.

Как выглядит пункт управления ракетами LGM-30G Minuteman III

Для записи данных на магнитную ленту требовалось порядка 45 минут, ещё около получаса информация перезаписывались в систему управления ракеты. Сейчас в американской армии решили отказаться от магнитной ленты в качестве носителя информации и начали применять новые устройства под названием Data Transfer Unit (DTU).

Программаторы DTU значительно легче по сравнению с LFLC, вмещают больше данных и работают значительно быстрее. Один DTU может вмещать данные сразу для 12 ракет, на запись данных в него необходимо 30 минут, а программирование одной ракеты занимает всего 7 минут.

Новые программаторы поступили в эскадрильи операционной поддержки в рамках очередной программы модернизации ракет LGM-30G Minuteman III. На внедрение DTU было потрачено $68 млн, первыми новые устройства испытали на базе Майнот в Северной Дакоте, где дислоцируется 91-е ракетное крыло ВВС США.