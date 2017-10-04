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"Минитмены" избавятся от "кассетных магнитофонов"

06.10.2017 Warspot 384 0
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Пуск ракеты LGM-30 Minuteman III.
Пуск ракеты LGM-30 Minuteman III.
Источник: military.com

Межконтинентальные баллистические ракеты LGM-30G Minuteman III, являющиеся основой американского "ядерного щита", получили современные системы программирования. Вчера, 3 октября, портал defensenews.com сообщил о том, что 91-я эскадрилья операционной поддержки (91st Operation Support Squadron) впервые применила новые системы загрузки данных в ядерные ракеты.

Ранее для загрузки данных в систему управления ракетой требовалось устройство с магнитной лентой, которое называется Launch Facility Load Cartridge (LFLC) и похоже на устаревшие бобинные магнитофоны. Каждая из таких кассет весит около 20 кг и содержит данные для программирования одной ракеты.

Как выглядит пункт управления ракетами LGM-30G Minuteman III

Для записи данных на магнитную ленту требовалось порядка 45 минут, ещё около получаса информация перезаписывались в систему управления ракеты. Сейчас в американской армии решили отказаться от магнитной ленты в качестве носителя информации и начали применять новые устройства под названием Data Transfer Unit (DTU).

Программаторы DTU значительно легче по сравнению с LFLC, вмещают больше данных и работают значительно быстрее. Один DTU может вмещать данные сразу для 12 ракет, на запись данных в него необходимо 30 минут, а программирование одной ракеты занимает всего 7 минут.

Новые программаторы поступили в эскадрильи операционной поддержки в рамках очередной программы модернизации ракет LGM-30G Minuteman III. На внедрение DTU было потрачено $68 млн, первыми новые устройства испытали на базе Майнот в Северной Дакоте, где дислоцируется 91-е ракетное крыло ВВС США.
04.10.2017
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Страны
США
Проекты
Minuteman
Ядерный щит

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