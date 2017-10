Новый мощный вертолетный турбовальный двигатель Safran Aneto

Как соообщает журнал "Aviation Week & Space Technology" в статье Tony Osborne "AW189 First To Get New Safran Turboshaft" (перевод статьи приводит ресурс ATO.ru), вертолет AW189 суперсреднего класса, выпускаемый итальянской компанией Leonardo, первым в мире получит турбовальный двигатель нового поколения от Safran мощностью 2500-3000 л. с. (двигателем этого класса предполагалось оснастить российский скоростной вертолет. - Прим. ATO.ru). Leonardo планирует сертифицировать и выпустить на рынок вертолет AW189К, оснащенный двигателями Safran Aneto-1K, к концу 2018 года. Соответствующее заявление компания сделала 3 октября в рамках лондонской выставки Helitech.

Вертолет Leonardo Helicopters AW189, планируемый к оснащению новым вертолетным турбовальным двигателем Safran Aneto-1К (с) Leonardo Helicopters

Aneto - новая линейка двигателей, которую Safran разработала с учетом опыта, полученного во время совместного с Rolls-Royce производства моторов RTM 322. Производитель также учел наработки, полученные во время исследований по программе Tech 3000. Силовая установка будет применяться на вертолетах массой 8-15 т.

Более мощные версии Aneto появятся позднее. Двигатели мощностью от 3 тыс. л. с., которые получат обозначение -3, скорее всего, появятся в начале 2020-х гг.

По утверждению Safran, новые моторы будут выдавать на 25% больше мощности в сравнении с похожими двигателями того же объема. Они также будут на 15% экономичнее по сравнению с существующими установками.

"Эти двигатели будут отчасти унифицированным: общими будут некоторые характеристики, узлы и компоненты, - говорит вице-президент Safran Флоран Шованси, отвечающий за программы по созданию двигателей для тяжелых вертолетов. - Но мы будем последовательно внедрять новые технологии и элементы, чтобы достичь отметки в 3000 л. с.".

Параллельно продолжится разработка Tech 3000. Созданные в рамках этой программы узлы будут использоваться для разработки более мощных двигателей. При этом, несмотря на схожесть архитектуры Aneto-1K и RTM 322, у них нет общих частей. Более мощные версии двигателей будут оснащены новым компрессором и получат новую горячую часть.

Safran также внедряет новые производственные процессы. Так, система впускных направляющих лопаток и вращающиеся камеры сгорания включают в себя части, произведенные при помощи аддитивных технологий.

Двигатель был разработан с прицелом на использование в гибридных и распределенных силовых установках. Safran совместно с Airbus продолжают изучать возможности экорежима, который предусматривает выключение в крейсерском полете одного из двух моторов. Если оставшемуся двигателю понадобится дополнительная мощность, его будут раскручивать высоковольтные электромоторы.

Leonardo планирует предлагать двигатели Aneto наряду с существующими General Electric CT7.

В целом производитель избегал установки на свои коммерческие модели более чем одного типа двигателей, хотя легкие двухдвигательные вертолеты AW109 поставляются с двумя типами моторов - от Pratt & Whitney и Safran. Установка двигателей Aneto потребует внесения небольших изменений в верхнюю часть корпуса вертолета и капотов двигателей.

"Новый двигатель прекрасно подходит для данного вертолета", - говорит Шованси. По его словам, мотор улучшит характеристики вертолета на жаре и в условиях высокогорья, расширит сферы его применения и улучшит потенциал развития.

Двигатель Aneto не подпадает под действие американских правил международной торговли оружием, что делает его привлекательной силовой установкой для вертолета AW149 (военная модификация AW189), экспортные поставки которой планируется расширить. В рамках этого проекта производитель работает над перспективным ударным вертолетом, который будет использовать динамические системы от AW149. Возможно, в этой программе используют Aneto.

В Leonardo говорят, что разработка нового или альтернативного двигателя для AW149 "не является приоритетом", но интеграция Aneto возможна.

Новый вертолетный турбовальный двигатель Safran Aneto-1К (с) Safran Helicopters