Филиппины и США договорились о возобновлении совместных военных учений
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Учения НАТО.
Источник: Ints Kalnins/File Photo/Reuters
Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Филиппины и США в четверг договорились о возобновлении регулярных совместных военных учений, которые были приостановлены в 2016 году, сообщают местные СМИ.
Начальник Генштаба ВС Филиппин генерал Эдуардо Ано после встречи с главой Тихоокеанского командования ВС США (PACOM) Гарри Харрисом на Гавайях заявил, что страны готовы провести следующие совместные учения в 2018 году.
В ходе учений будут отрабатываться контртеррористические меры, ликвидация последствий природных катастроф и оборона при вторжении.
Данный шаг является частью политики Филиппин по сближению с США после периода разногласий. На прошлой неделе президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о стремлении укреплять дружеские отношения с США и призвал отказаться от критики в адрес Вашингтона. "Президент призвал продолжать сотрудничество с США. Они по-прежнему являются нашим союзником номер один", - заявил генерал Ано.
Также генерал подчеркнул, что Филиппины намерены укрепить оборонное сотрудничество с Китаем и наладить более тесные связи с Россией.
Филиппины и США в 2016 году из-за разногласий приостановили все совместные военные учения.
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05.10.2017
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