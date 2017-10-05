Рогозин: Саудовская Аравия проявляет интерес к покупке С-400
|
|
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС
Тема военно-технического сотрудничества обсуждалась в узком составе, отметил вице-премьер
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия проявляет интерес к закупке С-400. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"Интерес есть, конечно, - сказал он. - С-400 обсуждается, но пока еще не формализован".
Рогозин добавил, что тема военно-технического сотрудничества обсуждалась на переговорах в узком составе.
|
05.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.10.2017 "Триумф" для монарха
29.08.2017 Около десяти заявок на поставку систем ПВО С-400 есть у России - глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
24.08.2017 Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
20.07.2017 Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
19.07.2017 Россия и Индия могут до конца года заключить контракт на поставку С-400 - Ростех
26.06.2017 Рогозин не видит препятствий для поставок вооружений в Турцию
22.06.2017 "Рособоронэкспорт" пока не планирует поставлять танк "Армата" и систему С-500 за рубеж
05.06.2017 "Триумф" для страны НАТО