"Триумф" для монарха



Делегацию короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда встречали Преображенский полк и вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Источник: Михаил Джапаридзе/ТАСС Делегацию короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда встречали Преображенский полк и вице-премьер Дмитрий Рогозин.Источник: Михаил Джапаридзе/ТАСС

От первого визита в Россию короля Саудовской Аравии ждут ракетного контракта

В среду в Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным впервые в истории двусторонних отношений прибыл король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль-Сауд. Ожидания от визита крайне велики, в том числе и по части военно-технического сотрудничества. По данным “Ъ”, от результатов переговоров зависит перспектива заключения пакета оружейных контрактов на сумму свыше $3 млрд, подразумевающего поставку Эр-Рияду зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

Король Сальман аль-Сауд прибыл в среду в правительственный аэропорт Внуково-2 вместе со своей делегацией, насчитывающей более тысячи человек. У трапа его встречал почетный караул Преображенского полка и оркестр, а также профильный замглавы МИД РФ Михаил Богданов и оборонный вице-премьер Дмитрий Рогозин. Другие российские чиновники на комплименты не скупились: глава МИД Сергей Лавров приравнял визит аль-Сауда к "действительно эпохальному событию", спикер Совфеда Валентина Матвиенко возложила "огромные надежды" на появление короля в Москве, а глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Instagram написал, что "диалог России и Саудовской Аравии поможет разрешить крупные конфликты". По словам дипломатического источника “Ъ”, первый в истории двусторонних отношений визит высокопоставленного гостя прорабатывался несколько лет: особо тщательно подбиралась повестка переговоров и учитывался геополитический фактор. Теперь, по его словам, все будет зависеть от личного общения глав государств, которое состоится уже сегодня.

Повестка предусматривает несколько тем. Безусловно, будет обсуждаться ситуация на рынке нефти: по сведениям “Ъ”, господа Путин и аль-Сауд обсудят не только выполнение условий сделки, заключенной странами ОПЕК+ в конце 2016 года, но и возможные условия ее пролонгации на период после 2018 года. Не будут обойдены вниманием международные отношения.

По данным “Ъ”, российские переговорщики ожидают активного обмена мнениями о ситуации в Йемене, Египте и Сирии (в последнем случае речь пойдет о создании зон деэскалации конфликта и т. д.). "Скорее всего, встанет вопрос и об основном геополитическом противнике Саудовской Аравии — Иране,— говорит один из собеседников “Ъ”.— Для Эр-Рияда российско-иранские отношения не первый год являются костью в горле, поэтому мы готовили ответную аргументацию". Напомним, что Москва и Тегеран активно взаимодействуют в сирийском вопросе, выступая гарантами перемирия, вступившего в силу в декабре 2016 года, а также координируют межсирийский диалог на переговорах в Астане. Саудовская Аравия стремится исключить Тегеран из политического урегулирования сирийского вопроса.

Одной из самых ожидаемых тем станет военно-техническое сотрудничество (ВТС). По словам источников “Ъ”, работающих в этой сфере, к саудовскому визиту российская сторона подготовила пакет контрактов на сумму около $3 млрд, подразумевающий, в том числе, поставку нескольких дивизионов зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Собеседники “Ъ” утверждают, что сегодня подписание контрактов не запланировано, но, если по итогам встречи президента и короля будут достигнуты необходимые договоренности, могут начаться предконтрактные переговоры. "При положительном исходе контракты могут быть подписаны уже во время заседания российско-саудовской межправительственной комиссии по ВТС, которое состоится в конце месяца",— предположил один из собеседников “Ъ”.

Москва на протяжении десяти лет пыталась зайти на оружейный рынок Эр-Рияда. Обсуждались пакеты контрактов вплоть до $20 млрд, но до твердых контрактов дело так и не дошло. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов видел в этом геополитический фактор: "Если называть вещи своими именами, саудовцы с нами попросту играли, говоря: не поставляйте системы С-300 Ирану, и мы будем брать ваше оружие — танки и другую технику". По словам источников “Ъ”, саудиты просят в рамках контрактов организовать трансферт технологий, что создает определенные сложности в переговорах, но договоренности на высшем уровне "помогут решить и этот вопрос". В "Рособоронэкспорте" от комментариев в среду отказались.

Также Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует подписать три соглашения о создании новых фондов с суверенным фондом Саудовской Аравии — Public Investment Fund (PIF, сейчас его активы оцениваются в $183 млрд, однако их объем уже в следующем году может вырасти до $2,5 трлн вследствие готовящегося IPO Saudi Aramco). Совместно с PIF и нефтяной компанией Saudi Aramco планируется создать энергетический инвестфонд на $1 млрд, который будет инвестировать в компании в области нефтесервиса и сопутствующих услуг. Также, как сообщили в фонде, стороны объявят о создании российско-саудовской платформы для инвестиций в сфере высоких технологий. Объем вложений саудовской стороны составит $1 млрд, доля РФПИ будет определяться при каждой сделке, уточнили в фонде. Интерес у инвесторов вызывают, в частности, компании Eurasia Drilling и "Яндекс". Третья сделка касается участия в капитале "Объединенного транспортного концессионного холдинга", созданного РФПИ и УК "Лидер". На сегодняшний день стороны прорабатывают участие в трех крупных инфраструктурных проектах: эксплуатация участка платной скоростной автодороги М-1 "Северный обход Одинцово", проектирование, строительство и эксплуатация дублера Кутузовского проспекта в Москве, строительство и эксплуатация линий легкого скоростного трамвая в Санкт-Петербурге, сообщили в фонде. Напомним, в июне 2015 года PIF пообещал вложить в российские проекты $10 млрд, что стало рекордной сделкой для суверенных фондов в мире, соглашение было подписано в результате визита тогда еще преемника наследного принца Мухаммада бен Сальмана в Россию. Три новых фонда создаются в рамках этой суммы, уточнили в РФПИ.

Завтра визит короля аль-Сауда продолжится встречей с премьером Дмитрием Медведевым.

Иван Сафронов, Татьяна Едовина