Песков: ВТС России и Саудовской Аравии не направлено против других стран
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Дмитрий Песков.
Источник: jourdom.ru
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что развитие российско-саудовского сотрудничества в интересах стабильности в мире и регионе
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Военно-техническое сотрудничество России и Саудовской Аравии не направлено против других стран, опасения на этот счет беспочвенны, уверены в Кремле.
Отвечая на вопрос журналистов, договорились ли РФ и Саудовская Аравия о поставках С-400, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил лишь, что "тематика ВТС действительно фигурировала на повестке дня вчерашних российско-саудовских переговорах на высшем уровне". "Больших деталей, чем те, что давались, я вам предоставить не могу", - признался он.
"Мы убеждены, что развитие российско-саудовского сотрудничества в интересах, прежде всего, наших двух стран, оно в интересах стабильности в мире и регионе и, безусловно, оно никоим образом не носит направленности против какой-то третьей стороны", - подчеркнул представитель Кремля. "Поэтому любые высказывания озабоченности в этой связи мы считаем безосновательными", - заявил Песков.
Представитель Кремля отметил, что "безусловно, эта тема [ВТС] относится к категории весьма чувствительных". "Работа по этим вопросам будет продолжаться", - заверил он.
В четверг в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. После них "Рособоронэкспорт" и Саудовская военно-промышленная компания подписали меморандум о покупке и локализации продукции военного назначения. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин говорил журналистам, что у Саудовской Аравии есть интерес к покупке С-400, но он еще не формализован. Тем не менее США заявляли, что их тревожит проявляемый интерес к приобретению российских С-400 некоторыми странами.
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06.10.2017
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