Песков: ВТС России и Саудовской Аравии не направлено против других стран



Дмитрий Песков.

Источник: jourdom.ru Дмитрий Песков.Источник: jourdom.ru

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что развитие российско-саудовского сотрудничества в интересах стабильности в мире и регионе

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Военно-техническое сотрудничество России и Саудовской Аравии не направлено против других стран, опасения на этот счет беспочвенны, уверены в Кремле.

Отвечая на вопрос журналистов, договорились ли РФ и Саудовская Аравия о поставках С-400, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил лишь, что "тематика ВТС действительно фигурировала на повестке дня вчерашних российско-саудовских переговорах на высшем уровне". "Больших деталей, чем те, что давались, я вам предоставить не могу", - признался он.

"Мы убеждены, что развитие российско-саудовского сотрудничества в интересах, прежде всего, наших двух стран, оно в интересах стабильности в мире и регионе и, безусловно, оно никоим образом не носит направленности против какой-то третьей стороны", - подчеркнул представитель Кремля. "Поэтому любые высказывания озабоченности в этой связи мы считаем безосновательными", - заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что "безусловно, эта тема [ВТС] относится к категории весьма чувствительных". "Работа по этим вопросам будет продолжаться", - заверил он.

В четверг в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. После них "Рособоронэкспорт" и Саудовская военно-промышленная компания подписали меморандум о покупке и локализации продукции военного назначения. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин говорил журналистам, что у Саудовской Аравии есть интерес к покупке С-400, но он еще не формализован. Тем не менее США заявляли, что их тревожит проявляемый интерес к приобретению российских С-400 некоторыми странами.