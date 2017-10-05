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В Минобороны оценили эффективность новейших средств разминирования в Сирии

06.10.2017 РИА Новости 682 0
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Инженерная бронетехника
Инженерная бронетехника во время мероприятий по разминированию сирийского города Дейр-эз-Зор. 4 октября 2017.
Источник: © РИА Новости / Михаил Алаеддин

КУБИНКА (Московская область), 5 окт - РИА Новости. Новейшие российские средства разминирования и защиты саперов показали высокий результат в Сирии, об этом в четверг сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий на Международной конференции по гуманитарному разминированию.

"Наверное, в средствах защиты мы шагнули достаточно прилично, и ответственно могу заявить, что, наверное, лидирующую роль заняли. И это доказала Сирия, мы не понесли потерь. Хотя и были случаи, но люди живы", - сказал Ставицкий.

В свою очередь, по словам командира отряда разминирования, работавшего в Пальмире, Валерия Овдиенко, при разминировании исторического центра города для повышения безопасности работ использовались новейшие средства защиты сапера, современные средства поиска взрывоопасных предметов, применялись беспилотные летательные аппараты и мобильные робототехнические комплексы, а том числе многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", радиолокационный прибор подповерхностного зондирования ОКО-2 и другие.

"Все вышеуказанные средства показали надежную работу в тяжелых климатических условиях с большой интенсивностью применения", - сообщил Овдиенко.
05.10.2017
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