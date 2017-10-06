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Эр-Рияду следует обеспечить 100-процентное авансирование соглашения по С-400, чтобы показать серьезность своих намерений

06.10.2017 ЦАМТО 540 1
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С-300 "Фаворит" и "Бук М3"
Зенитно-ракетные комплексы С-300 "Фаворит" и "Бук М3" ПВО России.
Источник: Sputnik

ЦАМТО, 5 октября. Возможность подписания контракта на поставку ЗРС С-400 в Саудовскую Аравию сегодня существует, при этом Эр-Рияду следует обеспечить 100-процентное авансирование данного соглашения, чтобы показать серьезность своих намерений, заявил "РИА Новости" представитель ЦАМТО.

Ранее газета "Коммерсант" опубликовала информацию, согласно которой в ходе визита в Москву короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда может быть принято решение о заключении пакета оружейных контрактов на сумму свыше 3 млрд. долл., подразумевающего поставку Эр-Рияду зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Посол России в Саудовской Аравии Олег Озеров ранее заявлял в интервью "РИА Новости", что королевство заинтересованно в закупке ЗРС С-400.

"Москве следует подходить к данному вопросу со здоровым прагматизмом – если Эр-Рияд действительно хочет купить С-400, то давайте подпишем соответствующий контракт со 100-процентным авансированием, и далее он становится в очередь на исполнение – после того как будут выполнены контракты на поставку данной системы в Китай, Турцию и, как ожидается, в Индию", – сказал представитель ЦАМТО, отметив, что "это тем более логично, поскольку у России уже есть негативный опыт военно-технического сотрудничества с Эр-Риядом, когда с саудовской стороны были даны обещания о закупках российского оружия, но масштабные предварительные договоренности не вылились ни во что конкретное, хотя Эр-Рияд обещал их реализовать в случае отказа Москвы от поставок ЗРС С-300 в Иран".

При этом собеседник агентства отметил, что Россия располагает мощностями для исполнения как Гособоронзаказа, так и экспортных контрактов. В частности, речь идет о заводе "Победа" в Нижнем Новгороде.

По словам представителя ЦАМТО, интерес Эр-Рияда к С-400 носит сугубо политический характер и обусловлен желанием улучшить отношения с Москвой.

"Если действительно будут подписаны соглашения о строительстве силами российских специалистов атомной электростанции в Саудовской Аравии и привлечении саудовских денег на поиск и добычу углеводородов на арктическом шельфе, то контракт на С-400 будет отличным дополнением к этому пакету", – сказал он.

По мнению представителя ЦАМТО, король Саудовской Аравии, находясь в Москве, может принять любое решение на месте и дать соответствующее распоряжение, что может ускорить процесс подготовки контракта.
05.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Иран
Китай
Россия
Саудовская Аравия
Турция
Продукция
С-300
С-400 Триумф
Проекты
Арктика
Гособоронзаказ
ЯЭУ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Валентин
278
№1
06.10.2017 12:10
Не очень понятно чего хочет наша страна от этого контракта, Саудовская Аравия явно не дружественная страна, режим еще тот. Мы еще от них получим воз и тележку неприятностей.
Просто ради денег,  насколько мы низко ------------------.
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