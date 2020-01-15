Соединенным Штатам нечем ответить на иранскую оплеуху

Гегемон перешел в отступление

Представитель третьего мира – Иран наносит удар по американским базам, а Америка в ответ лишь утерлась, ограничившись санкциями. Не означает ли это, что США уходят и заканчивается целая геополитическая эпоха?

В ударе было использовано 15 ракет малого радиуса действия новейших типов – Fateh-110 и Qiam-1. Из выпущенных ракет 11 поразили цели, что было признано Штатами. Судьба остальных четырех на момент подготовки статьи неизвестна. Американская сторона потерь среди личного состава не признает, но соглашается, что был нанесен заметный ущерб инфраструктуре обеих баз. Однако вскоре после нанесения удара, в районе 4 часов утра 8 января, прошла информация – командование базы, по которой пришелся наиболее мощный удар, запросило дополнительные силы медицинского обеспечения. Это дает основания предполагать, что потери среди личного состава базы имелись.

“ С началом военных действий помощь России может выражаться в поддержке иранской ПВО развединформацией ”

Мир застыл в ожидании американского ответа. Даже Израиль молчал. Лишь лидер Сирии поддержал действия Ирана, осудив США за убийство генерала. Трамп отреагировал только к утру весьма странным постом в «Твиттере», где утверждал: все в порядке и ситуация выясняется, при этом ни слова угроз в адрес Ирана. Весьма необычная реакция для экспансивного человека, еще за сутки перед этим грозившего Ирану сокрушительным ударом по 52 объектам на его территории. ЕС устами председателя Еврокомиссии призвал обе стороны отказаться от применения оружия. Затем последовало совместное заявление российского и турецкого президентов, осуждавшее США за их политику в зоне БСВ и призывающее не допустить эскалацию военной напряженности. А к концу дня последовало заявление президента США – он отказался от какого-либо силового ответа, решив ограничиться лишь усилением экономических санкций. И это после нескольких дней угроз применить военную силу против Ирана в большом масштабе. Сокрушительное поражением США в информационной войне.

Что самое поразительное, никто не осуждал Иран. Претензии предъявлялись к США. Даже лидер американского конгресса Нэнси Пелоси осудила Трампа за его политику, охарактеризовав ее как провокационную. И это вполне понятно. Ведь еще в новейшей истории человечества не было такого случая, чтобы официальное лицо какого-либо государства, прибывшее с визитом в другую страну по приглашению ее правительства, было убито при следовании из аэропорта самолетами третьего государства.

Возникает вопрос: откуда в американском президенте нашлось столько миролюбия, что он отказался даже от имитации военного ответа на иранский удар? Для этого стоит проанализировать, а что, собственно говоря, американцы могли бы предпринять против Ирана в военном отношении.

Разок ударить

Просматриваются четыре возможных варианта, отличающихся масштабом. Первый – ограниченный ракетно-авиационный удар, который может быть нанесен с целью вывода из строя важнейших административно-политических и экономических объектов. По-видимому, он мог бы наноситься силами ВВС КСА и палубной авиацией США. Израиль, вероятно, не принял бы участия в атаке в силу удаленности объектов поражения. Всего для нанесения такого удара могла бы быть привлечена авиагруппа одного авианосца США в составе до 60 машин и 100–150 самолетов ВВС КСА. Помимо них, в ударе могли быть задействованы пять-шесть самолетов стратегической авиации с КРВБ и корабли ВМС США с КРМБ. Общий расход КР «Томагавк» – до 300 единиц. Время на подготовку такого удара потребуется сравнительно короткое, и Штаты могли бы рассчитывать на достижение оперативной внезапности. Однако Иран в состоянии принять определенные контрмеры.

С учетом опыта отражения ракетных ударов США по Сирии ожидать заметных результатов от воздушного нападения не следует – Иран потерял бы два-три объекта, а атакующая авиагруппировка недосчиталась бы от 5–6 до 9–10 процентов.

То есть такой удар как способ сохранить лицо не проходит – результат ничтожный или нулевой, а потери окажутся серьезными. При этом можно спровоцировать Иран на более масштабные, чем 8 января, ответные действия – нанесение ударов БРСД и ОТР по военным и административно-политическим объектам КСА и Израиля, а также по другим базам США в регионе. В этом случае масштабной войны уже не избежать.

Расчет операции

А если бы американцы решились на проведение отдельной воздушной наступательной операции с целью вывода из строя важнейших административно-политических и военно-экономических объектов Ирана? Для этого можно было бы сколотить группировку из американских, саудовских и израильских ВВС. Израиль мог бы выделить до 150 машин F-15А, F-15С и F-16 последних модификаций, имеющих боевой радиус, превышающий 1400 километров, а США предоставили бы необходимое израильтянам количество самолетов-заправщиков, ведь объекты удара в Ираке от аэродромов базирования в Израиле удалены на 2000–2300 километров. ВВС КСА могли бы выделить 100–150 машин. США задействовали бы авиакрыло тактической авиации и авиагруппы одного-двух авианосцев из северной части Индийского океана, а также до 400–500 КРМБ и 150 КРВБ с самолетов Б-52, которые действовали бы с территории Европы и США. Всего группировка могла достигать 450 самолетов тактической и палубной авиации, до 10–12 стратегических бомбардировщиков и 550–650 КР.

При этом значительную часть ресурса авиационной группировки пришлось бы потратить на нейтрализацию ПВО и на решение других обеспечивающих задач, в частности разведывательных. Надо учесть, что на вооружении Ирана в последние годы в массовом количестве поступили ЗРК собственного производства, характеристики и параметры работы РЭС которых США неизвестны. А это означает, что эффективных средств РЭБ против этих ЗРК американцы не имеют. Соответственно потери атакующей авиационной группировки могли бы оказаться весьма существенными и составить, по разным оценкам, от 3–5 до 8–9 процентов и даже более. А это неприемлемые для американской армии потери. И хотя ущерб от удара был бы ощутимым – до 20–25 объектов военной инфраструктуры и четыре-пять предприятий, он не стал бы для Ирана фатальным.

При этом последовал бы ответ по военным базам США и их союзников в регионе, а также по административно-политическим центрам КСА и других монархий Персидского залива, которые решатся на участие в агрессии. Ракетные арсеналы Ирана позволяют нанести весьма существенный ущерб.

Воздушная война

Стоит рассмотреть масштабную воздушную кампанию с целью разгрома экономики Ирана, прежде всего его нефтедобывающей отрасли и ядерного комплекса. Политической целью здесь уже не может быть просто наказание Ирана – такой масштаб военных действий подразумевает только смену руководства страны на марионеточные фигуры. Для подобной военной акции американцам уже трудно обойтись своими силами, надо привлекать страны НАТО. Необходимо было бы достичь целей воздушной кампании в максимально короткие сроки – в пределах двух-трех месяцев, иначе нарастающий кризис в Европе и самих США, а также давление со стороны международного сообщества, в первую очередь Китая и России, в случае затягивания операции могут заставить свернуть ее без получения видимых результатов. Поэтому Америке пришлось бы иметь подавляющее превосходство в силах над ПВО и ВВС Ирана, а значит, создавать группировку общей численностью не менее 800–1000 машин, в том числе до 40–50 стратегических бомбардировщиков, а также от 1000 до 1500 КРМБ и КРВБ, до 200–300 различных БЛА. Конечно, основу такой воздушной кампании составила бы тактическая авиация США. Кроме того, американцы вынуждены были бы привлечь почти все наличные боеспособные авианосные силы. Бесспорно, экономика Ирана понесла бы огромный ущерб. Нефтяная отрасль страны была бы уничтожена почти полностью. Значительный урон был бы нанесен ракетной и ядерной промышленности страны. Однако окончательно разгромить эти отрасли агрессорам не удалось бы. Но только воздушными операциями принудить Тегеран к капитуляции и полностью сорвать иранскую ядерную и ракетную программы было бы невозможно. А потери авиационной группировки в воздушных боях могут оказаться весьма существенными – до четырех – семи процентов. Кроме этого, еще три – пять процентов самолетов американцы недосчитались бы в результате ударов иранских БРСД и ОТР по аэродромам. Сильно пострадал бы нефтяной комплекс государств Персидского залива, существовал бы высокий риск разрушения атомных электростанций в странах региона. В целом это стало бы неприемлемой платой за наказание Ирана.

Большие усилия пришлось бы потратить США, Израилю и КСА для международно-правового оправдания такой операции – провести соответствующую резолюцию через Совет Безопасности ООН не позволили бы Россия и Китай. А соответственно значительно осложняется задача создания необходимой для такой операции коалиции.

Длительное потребное время подготовки такой кампании создает для Ирана благоприятные условия для ее срыва на этапе сосредоточения сил и материально-технических средств путем нанесения ударов ракетами по объектам военной и транспортной инфраструктуры. Помощь России в данном случае могла бы состоять в масштабных поставках современных ЗРК, таких как С-300 и даже С-400 экспортных модификаций, средств РЭБ и управления системой ПВО, а также современных средств контроля воздушной обстановки и дополнительного боекомплекта для ЗРК. А с началом военных действий – в поддержке иранской ПВО предоставлением развединформации о действиях авиации коалиции.

Такая помощь со стороны России значительно осложнит ведение воздушной кампании с существенным увеличением потерь агрессора (до 8–10% пилотируемой авиации) и снижением эффективности до уровня, при котором даже пропагандистам трудно будет утверждать, что воздушное наступление на Иран имеет успех. Таким образом, и массированная воздушная кампания – малопригодный способ наказать Иран за ракетный удар по американским базам.

Иракский путь

Развязывание против Ирана полномасштабной войны с участием военно-воздушных, военно-морских сил и сухопутных войск с целью полного разгрома вооруженных сил, оккупации территории страны и установления марионеточного проамериканского режима для США совсем неприемлемо. В этом случае, помимо мощной авиационной группировки, необходимо будет создать достаточно мощный кулак сухопутных войск и морской пехоты численностью, по самым осторожным оценкам, не менее 800–900 тысяч человек. При этом для того, чтобы ввести ее в действие (поскольку Турция вряд ли предоставит свою территорию в качестве плацдарма для агрессии против Ирана) США и их союзникам придется провести крупномасштабную воздушно-морскую десантную операцию, предварительно разгромив ВМС Ирана. Но и после оккупации страны война не прекратится, а итог будет такой же, как в Ираке и Афганистане. При этом потери личного состава вооруженных сил стран коалиции, вероятнее всего, оказались бы весьма значительными, а шансы на победу, несмотря на перевес в силах, невысоки, если учесть идейную и религиозную мотивацию вооруженных сил, особенно КСИР Ирана.

Получается, что применение военной силы против Ирана со стороны США и их союзников маловероятно. Как итог – американцы внезапно стали очень миролюбивыми.

Заголовок газетной версии – «Гегемон застеснялся».

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 1 (814) за 14 января 2020 года