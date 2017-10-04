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Минобороны РФ: основное препятствие для разгрома ИГ - поддержка террористов со стороны США

05.10.2017 ТАСС 77 0
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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Успехи в борьбе с группировкой идут вразрез с планами американского командования, подчеркнул генерал-майор Игорь Конашенков

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Основным препятствием для разгрома запрещенной в России группировки "Исламское государство" в Сирии является поддержка террористов со стороны США.

Об этом в среду сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Основным препятствием для завершения разгрома ИГИЛ (устаревшее название "Исламского государства") в Сирии является не боеспособность террористов, а поддержка и заигрывание с ними американских коллег", - сказал он. 

По его словам, в ночь на 28 сентября около 300 боевиков группировки ИГ из района населенного пункта Рукбан на десятках внедорожников выдвинулись к городу Эль-Карьятейн в провинции Хомс, причем боевики успешно обошли все скрытые посты сирийских войск, "имея на руках совершенно точные координаты, которые можно получить только благодаря воздушной разведке, обработанной специалистами, а затем заботливо переданные для осуществления диверсионно-террористических акций". Другой отряд ИГ провел серию скоординированных атак на другие посты сирийских войск, расположенные вдоль стратегически важной трассы Пальмира - Дейр-эз-Зор.

"Перечисленные атаки террористов объединяет только одно - все они осуществлялись из 50-километровой зоны вокруг населенного пункта Эт-Танф на сирийско-иорданской границе. Той самой, где расположена "военная миссия США", и куда в буквальном смысле даже на пушечный выстрел американцы не подпускали подразделения сирийских войск, преследующих террористов", - подчеркнул Конашенков. "Если американская сторона рассматривает такие операции как непредвиденные "случайности", то российские ВКС готовы приступить к полному уничтожению всех подобных "случайностей" в подконтрольной им зоне", - заявил военачальник. 

"По всей видимости, успехи сирийской армии при поддержке российских ВКС, а также стремительное освобождение от ИГИЛ долины Евфрата идут в разрез с планами американских коллег", - сказал представитель Минобороны.
04.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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