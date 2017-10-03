В США призвали создать "военный Шенген" для сдерживания России



Американские военные в Литве.

Источник: © AFP 2017 / Petras Malukas Американские военные в Литве.Источник: © AFP 2017 / Petras Malukas

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Европейские страны должны договориться о создании "военного Шенгена" для более эффективного сдерживания России, заявил командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Об этом сообщает Associated Press.

По словам генерала, при транспортировке вооружений и военных грузов через границы европейских стран должны действовать особые правила, которые позволили бы быстрее перебрасывать силы НАТО.

"Альянс должен иметь возможность передвигаться так же быстро или еще быстрее, чем Вооруженные силы России, если мы хотим, чтобы наш потенциал сдерживания был эффективным", - заявил Ходжес.

Утверждения о "российской угрозе" и необходимости "сдерживания" Москвы и ранее неоднократно звучали со стороны западных политиков, военных и СМИ. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают, что Россия не собирается ни на кого нападать, но альянсу нужен повод для того, чтобы разместить больше военной техники и сил близ российских границ.