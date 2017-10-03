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Подразделения вновь сформированных соединений ЗВО в 2017 году получили около 200 ед. различных образцов вооружения

04.10.2017 ЦАМТО 90 0
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БТР-82АМ
Бронетранспортер БТР-82АМ.
Источник: © Sputnik / Илона Хварцкия

ЦАМТО, 3 октября. Подразделения вновь сформированных соединений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), штаб которой дислоцируется в Воронежской области, продолжают плановое переоснащение и комплектование.

"Подразделения, воинские части и штабы мотострелковых дивизий в 2017 году получили около 200 ед. различных образцов вооружения, военной и специальной техники в рамках комплектования и переоснащения войск округа. Среди них боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1, буксируемые гаубицы 2А65 "Мста-Б", автомобили КамАЗ-5350 "Мустанг" и КамАЗ-63501 "Медведь", реактивные системы залпового огня 9К51М "Торнадо-Г", мастерские технического обслуживания универсальные МТО-УБ2, машины ремонтно-эвакуационные колесные легковые РЭМ-КЛ, бронеавтомобили "Тигр" и "Рысь", – заявил командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев.

До конца текущего года планируется получить около 50 ед. военной и специальной техники. В их числе автомобильная и бронетанковая техника, ракетно-артиллерийское вооружение, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
03.10.2017
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принадлежат ЦАМТО
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