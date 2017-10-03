РКК "Энергия": создание сверхтяжелой ракеты потребует допфинансирования
|
|
Генеральный директор "РКК "Энергия" Владимир Солнцев на пресс-конференции, посвященной подписанию сделки по проекту "Морской старт".
Источник: Евгений Биятов / РИА Новости
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости, Александр Ковалев. Новая Федеральная космическая программа (ФКП) может быть скорректирована с учетом создания проекта ракеты-носителя сверхтяжелого класса (РН СТК), такие предложения готовятся в настоящее время совместно с "Роскосмосом", сообщил РИА Новости глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев.
"Сейчас совместно с "Роскосмосом" разрабатываются предложения по коррекции ФКП с учетом финансирования проекта РН СТК. Очень рассчитываем, что это произойдет в этом году. Тогда следующим этапом будет заключение госконтракта с "Роскосмосом" на выполнение эскизного проекта по ракете-носителю сверхтяжелого класса", - отметил он.
По словам Солнцева, эскизный проект будет разрабатываться в течение двух лет, с 2018 по 2019 годы.
"В разработке будет задействована кооперация предприятий. Пока сделана предварительная оценка стоимости этих работ", - сказал глава РКК "Энергия".
Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров на Международном Астронавтическом конгрессе в Аделаиде сообщил, что Россия предполагает задействовать для вывода на орбиту конструкций окололунной станции новую ракету-носитель сверхтяжелого класса.
Кроме того, Россия может создать от одного до трех модулей для Deep Space Gateway и разработать стандарты для универсального стыковочного механизма для разных типов кораблей.
Ведущие космические агентства мира планируют начать строительство модульной среды обитания на окололунной орбите в начале 2020-х годов. Станция станет новым амбициозным международным космическим проектом, впервые распространив человеческое присутствие за орбиту Земли.
|
03.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
04.10.2017 В РКК "Энергия" рассказали, чего ждут от проекта окололунной станции
04.10.2017 РКК "Энергия": решение о создании "сверхтяжа" могут принять в ближайшее время
03.10.2017 Роскосмос: технический облик окололунной станции будет определен в ближайший год
28.09.2017 "Роскосмос" и мировые космические агентства займутся выработкой единых стандартов для использования на будущей окололунной МКС
28.09.2017 Россия примет участие в проекте по созданию международной окололунной станции
25.09.2017 СМИ: "Роскосмос" может присоединиться к NASA в создании окололунной станции
08.09.2017 Темная сторона войны: США запустят в космос беспилотник с секретной миссией
28.07.2017 Глава представительства ЕКА в России: нам необходимо продолжать сотрудничество