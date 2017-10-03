Мост в Крым хотят защитить с помощью гидроакустических систем



Строительство Крымского моста. Россия.

Источник: © РИА Новости / Макс Ветров Строительство Крымского моста. Россия.Источник: © РИА Новости / Макс Ветров

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Специальные гидроакустические системы российского производства могут установить для охраны моста через Керченский пролив, сообщил РИА Новости директор по развитию гражданской продукции и инновациям концерна "Моринформсистема-Агат" Станислав Чуй.

"Существует дочернее общество концерна - научно-исследовательский институт "Атолл", занимающийся разработкой методов гидроакустического, радиолокационного, оптико- и тепловизионного обнаружения противоправных действий при защите водных и околоводных объектов", - рассказал он.

По его словам, система не только запеленгует нарушителя, но и обеспечит передачу всех данных, требуемых для его задержания.

"Уже сейчас эти системы успешно применяются как на объектах военно-морского флота, так и на критически важных гражданских, таких как плотины гидроэлектростанций, защищая их от несанкционированного вторжения и возможных противоправных действий", - добавил Чуй.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России - его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту планируется на декабрь 2018 года.