Мост в Крым хотят защитить с помощью гидроакустических систем
|
|
Строительство Крымского моста. Россия.
Источник: © РИА Новости / Макс Ветров
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Специальные гидроакустические системы российского производства могут установить для охраны моста через Керченский пролив, сообщил РИА Новости директор по развитию гражданской продукции и инновациям концерна "Моринформсистема-Агат" Станислав Чуй.
"Существует дочернее общество концерна - научно-исследовательский институт "Атолл", занимающийся разработкой методов гидроакустического, радиолокационного, оптико- и тепловизионного обнаружения противоправных действий при защите водных и околоводных объектов", - рассказал он.
По его словам, система не только запеленгует нарушителя, но и обеспечит передачу всех данных, требуемых для его задержания.
"Уже сейчас эти системы успешно применяются как на объектах военно-морского флота, так и на критически важных гражданских, таких как плотины гидроэлектростанций, защищая их от несанкционированного вторжения и возможных противоправных действий", - добавил Чуй.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России - его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту планируется на декабрь 2018 года.
|
03.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.09.2017 Призрак "Каспийского монстра": Россия возрождает тяжелые экранопланы
19.07.2017 Якоря и цепи Военно-морского салона
08.02.2017 Международный военно-морской салон 2017 (программа)
30.11.2016 Корпорация военно-морских приборов
17.11.2016 В ОСК проконтролировали выполнение планов по импортозамещению
29.09.2016 Технический авантюризм или здравый смысл? Нужны ли глайдеры ВМФ?
22.09.2016 Египет обратился к России с просьбой о продаже электронного оборудования для двух «Мистралей»
04.08.2016 Выставка «Военная связь – 2016» соберет ведущих производителей средств связи и АСУ