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Мост в Крым хотят защитить с помощью гидроакустических систем

04.10.2017 РИА Новости 88 0
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Строительство Крымского моста
Строительство Крымского моста. Россия.
Источник: © РИА Новости / Макс Ветров

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Специальные гидроакустические системы российского производства могут установить для охраны моста через Керченский пролив, сообщил РИА Новости директор по развитию гражданской продукции и инновациям концерна "Моринформсистема-Агат" Станислав Чуй.

"Существует дочернее общество концерна - научно-исследовательский институт "Атолл", занимающийся разработкой методов гидроакустического, радиолокационного, оптико- и тепловизионного обнаружения противоправных действий при защите водных и околоводных объектов", - рассказал он.

По его словам, система не только запеленгует нарушителя, но и обеспечит передачу всех данных, требуемых для его задержания.

"Уже сейчас эти системы успешно применяются как на объектах военно-морского флота, так и на критически важных гражданских, таких как плотины гидроэлектростанций, защищая их от несанкционированного вторжения и возможных противоправных действий", - добавил Чуй.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России - его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту планируется на декабрь 2018 года.
03.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Моринформсистема-Агат

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