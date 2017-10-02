Холдинг «Технодинамика» вошел в шорт-лист тендера на поставку систем для российско-китайского дальнемагистрального самолета



Официальная презентационная модель разрабатываемого совместного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 (c) ПАО "Объединенная Авиастроительная Корпорация".

Источник: bmpd Официальная презентационная модель разрабатываемого совместного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 (c) ПАО "Объединенная Авиастроительная Корпорация".Источник: bmpd

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех вошел в шорт-лист претендентов на поставку систем и компонентов для российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929. Финальный отбор поставщиков систем начнется до конца 2017.

«Сегодня «Технодинамика» обладает полным набором компетенций и производственных ресурсов для того, чтобы стать основным поставщиком авиационных систем и агрегатов для перспективного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, – рассказал генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков. – Для данного проекта у нас уже есть целый ряд технологических наработок, которые позволяют нам составить достойную конкуренцию ведущим мировым производителям».

В рамках конкурса «Технодинамика» планирует сконцентрироваться на разработке систем шасси, кондиционирования воздуха, пожарной защиты и кислородного оборудования. Кроме того, для включения в проект по созданию самолета холдинг предлагает системы электроснабжения, регулирования давления в кабине, дополнительного охлаждения, топливную и противообледенительную системы.

Ожидается, что в рамках проекта «Технодинамика» сможет вести разработки оборудования совместно с рядом российских и зарубежных компаний. При этом, все критически важные системы и компоненты будут создаваться на собственных предприятиях холдинга.

В 2016 году холдинг «Технодинамика» стал победителем открытого конкурса Минпромторга, по итогам которого получил контракт на НИОКР по восьми системам для проекта широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Стоимость выигранного контракта составила 240 млн рублей.

29 сентября в Шанхае в рамках официальной церемонии самолету было присвоено название CR929, где буквы C и R обозначают China и Russia. Проект воздушного судна разрабатывается Объединенной Авиастроительной Корпорацией совместно с китайской Commercial Aircraft Corporation of China. Выполнять функцию оператора программы будет российско-китайское предприятие China-Russia Commercial Aircraft International Corporation (CRAIC).