Автомат-трансформер и броня из керамики: как снаряжен российский пехотинец



Военнослужащий на фестивале Армия России в Москве.

Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Военнослужащий на фестивале Армия России в Москве.Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости, Андрей Станавов. Бои в наступлении и обороне, изнурительные марш-броски, штурмы городов - несмотря на развитие ракет и авиации, самую тяжелую "окопную" работу в современных конфликтах традиционно выполняют пехотные подразделения. Первое октября - профессиональный праздник Сухопутных войск и "матушки-пехоты", которая составляет их основу.

Если в начале XX века рядовой носил на себе винтовку, гранату, каску и котелок, то экипировка современного мотострелка представляет собой целый набор высокотехнологичных подсистем, оружия и аксессуаров для него. О том, что входит в полную выкладку российского пехотинца, на чем он ездит и как использует в бою планшетный компьютер, - в материале РИА Новости.

Пешие полки

Мотострелки - самый многочисленный род Сухопутных войск. В обороне они удерживают позиции и отбивают атаки противника, в наступлении прорывают вражескую оборону и захватывают важные районы. Кроме того, командование может усиливать мотострелковыми подразделениями морские и воздушные десанты.

В Первой и Второй мировых войнах от пехоты требовалось подальше закидывать гранаты, ловко колоть штыком и метко стрелять, чего в современных вооруженных конфликтах уже, мягко говоря, недостаточно. Поле боя понемногу превращается в единую информационную площадку, на которой каждый солдат стал такой же самостоятельной боевой единицей, как, к примеру, танк или пушка. Только весом поменьше. Он должен мгновенно оценивать обстановку, постоянно быть на связи и в совершенстве владеть множеством видов оружия.

Чтобы интегрировать бойца в единую систему управления войсками, в мире разрабатываются многофункциональные комплексы экипировки и вооружения, объединяющие в себе физическую защиту, средства навигации и связи, прицельную и наблюдательную аппаратуру.

Один из лучших таких комплектов, знаменитый российский "Ратник", уже массово поступает в войска. Комплект постоянно модернизируется, и уже на подходе его очередная версия - "Ратник-3". По оценкам специалистов, при оснащении мотострелковых подразделений новой экипировкой вероятность успешного выполнения боевых задач повышается в полтора-два раза.

Элементы комплекса "Стрелец" в составе экипировки российских военнослужащих



РИА Новости https://ria.ru/arms/20171001/1505833012.html. Источник: РИА Новости / Евгений Биятов

Доспехи "Ратника"

Новейший комплект экипировки включает современное стрелковое оружие и около десятка подсистем. В частности, "Ратник" стыкуется со средствами разведки и оснащен планшетным компьютером системы управления "Стрелец", на который в реальном времени стекается информация о боевой обстановке. Кроме того, предусмотрены компактная радиостанция, ГЛОНАСС-навигатор, датчики опознавания "свой-чужой", активные наушники и морозостойкий аккумулятор.

С планшетника солдат может не только смотреть интерактивные полевые карты, но и управлять небольшим беспилотником, который весит всего полтора килограмма и влезает в специальную укладку "Ратника".

Беспилотный комплекс самолетного типа "Муха" индивидуального применения способен летать на дальность до пяти километров в течение 40-45 минут. Комплекс позволяет бойцу или небольшому подразделению осмотреться вокруг себя на расстоянии нескольких километров.

Шинельные пехотные "скатки", натирающие сапоги и портянки остались в прошлом. Современный солдат носит удобные ботинки, наколенники и налокотники, керамические бронежилеты 6Б45, полностью закрывающие корпус от пуль и осколков, анатомические шлемы 6Б47, защитные баллистические очки 6Б50 и рейдовые рюкзаки на станковом каркасе. Использованная в экипировке арамидная ткань не горит в огне и не промокает под дождем. Перчатки из огнеупорного материала выдерживают открытое пламя до 47 секунд.

Бронежилет "Ратника" на испытаниях выдержал десять попаданий из снайперской винтовки Драгунова, причем не обычным, а бронебойно-зажигательным патроном. Штурмовая версия состоит из двух пластин 6Б45-1, противоосколочных накладок на рукава, противопульного пахового фартука для защиты крупных артерий, а также боковых пластин. Если бойца ранили, "броник" снимается за секунды: нужно лишь выдернуть специальный тросик - и жилет распадется на части.

Военнослужащий Вооруженных сил России с планшетом комплекса "Стрелец". Источник: РИА Новости / Николай Хижняк

Напомним, что "Ратник" поставляется в Сухопутные и Воздушно-десантные войска, а также в морскую пехоту ВМФ с 2016 года. В этом году Минобороны закупит порядка 50 тысяч комплектов. Если удастся сохранить темпы, то уже к началу 2020-х все военнослужащие Сил общего назначения будут экипированы как "солдаты будущего". Комплект уже обкатали в боевых условиях - в Сирии им активно пользуются морские пехотинцы, обороняющие авиабазу Хмеймим, подразделения военной полиции и бойцы Сил специальных операций.

Автоматы-трансформеры

В списке основных претендентов на роль индивидуального стрелкового оружия российской пехоты сейчас калашниковы АК-12 и АК-15 калибра 5,45 и 7,62 миллиметра соответственно и АЕК-971 производства завода имени Дегтярева, который может выпускаться в двух калибрах. Один из них будет выбран в качестве штатного средства поражения для комплекта "Ратник". Все три автомата по-своему хороши и превосходят предыдущие серии по многим характеристикам. В частности, имеют не два, а три режима стрельбы: одиночные, очередь и короткая очередь с отсечкой в три выстрела.

Автомат АК-12 Калибр — 5,45 мм (АК-12) и 7,62 мм (АК-15), длина — 862–922/688 мм, вес — 3,5 кг, магазин — 30 патронов. Источник: Концерн "Калашников"

Войсковые испытания новейших АК-12 и АК-15 успешно завершились этим летом. Как сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех", перспективные автоматы унаследовали от именитых предшественников, пожалуй, главное качество - надежность, приобретя при этом множество других преимуществ.

Конструкторы добились более высокой кучности стрельбы, улучшили эргономику за счет удобной рукоятки и регулируемого приклада, предусмотрели возможность быстрой и удобной установки дневных и ночных прицелов.

Источник: © РИА Новости . Алексей Филиппов

Благодаря встроенным планкам Пикатинни, новые автоматы Калашникова фактически превратились в трансформеры - на них можно моментально установить переднюю рукоятку, подствольный фонарь, лазерный целеуказатель и другие аксессуары. Кроме того, даже в базовой версии имеется возможность быстрой установки всевозможных дульных устройств, включая глушители.

"Мы разработали для "Ратника" дневно-ночной прицельный комплекс, в который входят коллиматорный прицел, монокуляр ночного видения и трехкратная увеличительная трубка, - рассказал РИА Новости генеральный директор оптико-механического завода "Юпитер" Николай Климкин. - Бойцу необязательно прикладываться, совмещать мушку с целиком, а достаточно просто навести красную точку на цель и нажать на спуск. Это очень важно в бою, особенно в ситуациях, когда на прицеливание нет времени: объект быстро движется или появляется в поле зрения и сразу исчезает".

Климкин отметил, что коренное отличие российских прицельных систем от зарубежных в том, что те в основном предназначены для городских полицейских операций и плохо подходят для боя "в поле". Это связано с радиусом применения - у западных прицелов он не превышает 100 метров. Российский комплекс удобен тем, что увеличительную трубку и монокуляр ночного видения можно снять с оружия, установить на шлем и использовать для наблюдения. Кроме того, "Юпитер" сейчас по заданию Минобороны работает над различными способами передачи информации бойцу о цели и обстановке вокруг.

"Курганцы" и "Бумеранги"

Минобороны уделяет особое внимание расширению возможностей и функционала мотострелков, поэтому современная пехота пешком не ходит. Ее готовят для высокоманевренной войны, автономных боев на изолированных направлениях, учат скрытности и быстрой смене районов действий, что без надежного транспорта осуществить невозможно.

Российский ОПК разработал для пехоты новейшие образцы гусеничной и колесной техники, которые вскоре сменят стоящие на вооружении заслуженные БМП-2 и БТР-80. На базе универсальной гусеничной платформы "Курганец-25" планируется создать боевую машину пехоты, боевую машину десанта, гусеничный бронетранспортер и противотанковую самоходную установку с 125-миллиметровым танковым орудием. Новые машины способны доставить бойцов в нужную точку поля боя, прикрыть собой и поддержать шквальным пушечно-пулеметным огнем.

Фирменные черты БМП на базе "Курганец-25" - высокий уровень роботизации и изолированные от людей боекомплект и вооружение. Огневая мощь впечатляет - в дистанционно-управляемый боевой модуль "Эпоха" входят 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42 с боезапасом 500 снарядов, 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ с лентой на 2000 патронов, две сдвоенные пусковые установки противотанкового комплекса "Корнет". Роботизированная "Эпоха" может сама следить за целью и обстреливать ее до полного уничтожения - оператору достаточно просто указать на объект.

Боевая машина пехоты К-17 "Бумеранг". Источник: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Перспективный колесный бронетранспортер на унифицированной платформе "Бумеранг" вооружат боевым модулем "Бумеранг-БМ" тульского производства, оснащенным 30-миллиметровой пушкой с боезапасом 500 снарядов и дальностью стрельбы до четырех километров, пулеметом, автоматическим гранатометом и ракетами "Корнет".

Важно, что двигатель "Бумеранга" расположен в передней части, поэтому десант может садиться и высаживаться с кормы. Таким образом, при выходе из машины в бою пехотинцы сразу оказываются прикрытыми от огня противника ее корпусом. На базе этой платформы в перспективе также может быть создана колесная БМП, боевая машина с тяжелым вооружением и другие образцы техники, которая пойдет в средние бригады Сухопутных войск.

Бронетранспортеры (БТР) на гусеничной платформе "Курганец-25"



РИА Новости https://ria.ru/arms/20171001/1505833012.html. Источник: РИА Новости / Евгений Биятов

В поле не один

Современная пехота в одиночку не воюет. Мотострелков обычно усиливают танками, снайперами, огнеметчиками, минометными расчетами и гаубичной артиллерией. Кроме того, с воздуха их поддерживают огнем штурмовики и ударные вертолеты армейской авиации. Для координации действий и разведки широко применяют беспилотники.

Минобороны всерьез задумалось о повышении технической оснащенности Сухопутных войск - по данным источника "Ъ", из выделенных на госпрограмму вооружений (ГПВ) на 2018-2025 годы 17 триллионов рублей Силам общего назначения достанутся рекордные 4,25 триллиона.

Сообщалось, что основной упор будет сделан на закупки "интеллектуальных систем вооружения" - средств связи, разведки, управления, радиоэлектронной борьбы и высокоточного оружия. Именно на этот период, как ожидается, придутся массовые поставки новейших танков Т-14 на базе платформы "Армата", а также, по оценкам экспертов, начало поставок БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг".