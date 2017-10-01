В ВМС США сформирована первая эскадра необитаемых подводных аппаратов



Необитаемая противолодочная система ACTUV (Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel), получившая название Sea Hunter («Морской охотник»).

Источник: www.militaryparitet.com Необитаемая противолодочная система ACTUV (Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel), получившая название Sea Hunter («Морской охотник»).Источник: www.militaryparitet.com

Пентагон планирует вложить около $600 млн в разработку НПА в рамках так называемой "третьей компенсационной стратегии", отмечал ранее экс-министр обороны Эштон Картер

ВАШИНГТОН, 1 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Военно-морские силы (ВМС) США впервые создали в своем составе эскадру необитаемых подводных аппаратов (НПА). Она была выделена в самостоятельную структурную единицу из состава пятой эскадры подводных лодок, приписанной к базе Китсэп в Бангоре (штат Вашингтон) на Тихоокеанском побережье.

Как сообщила пресс-служба американских ВМС, торжественная церемония по случаю смены командующего пятой эскадрой и появления нового соединения состоялась 26 сентября в Кипорте (штат Вашингтон). Командующим эскадрой НПА номер один стал коммандер (капитан второго ранга) Скотт Смит. В свою очередь уходящий командующий пятой эскадрой, которая прежде всего решает разведывательные задачи, испытывает новые технологии и отрабатывает боевое применение сил и средств в Арктике, капитан первого ранга Роберт Гаучер охарактеризовал происшедшее как "исторический день для ВМС" США.

"Он показывает приверженность движения наших ВМС к тому будущему, которое предполагает применение необитаемых систем и ведение боевых действий под водой", - подчеркнул Гаучер.

По свидетельству местной печати, американские ВМС рассчитывают создать боеспособные соединения НПА к концу нынешнего десятилетия. В феврале минувшего года Эштон Картер, который на тот момент занимал пост министра обороны США, отмечал, что Пентагон планирует вложить около $600 млн в разработку НПА в рамках своей так называемой "третьей компенсационной стратегии", предусматривающей применение новейших технологий и передовых методов управления для достижения преимущества над войсками противника. Речь идет об НПА, которые предназначены, в частности, для ведения разведки, минирования и разминирования, борьбы с подводными лодками и боевыми пловцами потенциального противника, боевого охранения.

Отвечая в январе на вопросы корреспондента ТАСС на встрече с журналистами, на тот момент министр ВМС США Рэй Мабус подтвердил, что этот вид американских Вооруженных сил ведет активную разработку множества различных видов боевой робототехники для подводной, надводной и воздушной сред. "Мы являемся единственным видом [американских] Вооруженных сил, у которого имеются необитаемые аппараты под водой и на воде, а также беспилотные - над водой", - подчеркнул Мабус.

Как он признал, ВМС США "далеко продвинулись" по пути создания означенных автоматизированных систем, которые либо дистанционно управляются человеком, либо вообще являются полностью автономными. "Мы находимся на различных этапах развития" такой техники, предназначенной для "всех сред", уточнил министр. "И мы активно работаем над множеством других (подобного рода проектов)", - заявил Мабус, отказавшийся вдаваться в детали. "Необитаемые и беспилотные системы станут большой частью будущего ВМС [США]", - сказал в заключение тогдашний гражданский куратор этого вида американских ВС.