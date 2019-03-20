"Посейдон" смогут использовать для глубинного исследования Мирового океана

Контроль над океанами будут осуществлять автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА). Основная борьба развернулась между США и КНР.

Китайцы молчат, американцы рапортуют

Интересно, что с началом XXI века в Китае полностью засекретили практически все свои работы в области подводной робототехники. Как утверждают специалисты, занимающиеся глубоководными исследованиями, Китай тратит на разработку самых различных АНПА почти столько же, сколько на свою ядерную программу, то есть деньги огромные. И молчит.

А вот американцы пока достаточно открыты и всячески рекламируют свои достижения. И это позволяет нарисовать общую картину того подводного мира, который выстраивает не только Пентагон, но и остальные государства, имеющие свои интересы в Мировом океане.

Необитаемые подводные аппараты должны стать основным инструментом и главным звеном в реализации концепции сетецентрических войн по всей акватории Мирового океана - на его поверхности и в глубине. Сетецентризм, в упрощенном виде, - это единое информационное поле, в которое встроены все боевые системы. В данном случае - военно-морские.

Как считают в Пентагоне - на основе открытых публикаций, - АНПА различных типов будут постоянно барражировать под водой, собирать всю информацию с предполагаемого театра военных действий, а затем передавать ее на надводные командные пункты или непосредственно командирам своих подводных лодок. Также они станут своего рода подвижными центрами различных телекоммуникаций, гарантируя устойчивую связь над водой и под водой. Тот, кто первым выстроит такую сеть - настоящую паутину из тысяч подводных беспилотников, - всегда будет иметь преимущество перед своим противником.

Оценив возможности АНПА, американцы решили использовать их как носителей оружия - торпед или мин. А также в качестве маток для других более мелких аппаратов. В этом смысле очень интересен проект Manta. Это настоящая беспилотная субмарина, которая несет торпеды, в том числе сверхскоростные - кавитирующие. Аппараты, создаваемые в рамках проекта Manta, имеют целый набор сенсоров, обладают искусственным интеллектом. Они могут самостоятельно находить чужие субмарины или подводные мины, которые, если потребуется, гарантированно уничтожать.

Но, как говорится, гладко только на бу­маге. Работы по теме Manta начались еще в 1996 году и до сих пор не завершены. И еще немаловажная деталь. Практически все зарубежные АНПА работают на глубинах до 500 метров. Глубже опускаются единицы. Казалось бы, все нормально, так как сегодня противостояние идет практически у поверхности воды. Но надо понимать, что в Мировом океане царь горы не тот, кто выше, а тот, кто глубже.

Информационно-ударная система. Источник: Инфографика "РГ": Александр Чистов/ Михаил Шипов/ Сергей Птичкин

"Посейдон" может все

У нас есть уникальная даже по мировым меркам организация, занимающаяся созданием АНПА. Это Институт проблем морских технологий, находящийся во Владивостоке. Специалисты этого института первыми создали подводные аппараты, которые открыли тот самый мейнстрим глубоководной робототехники, по которому сейчас идет весь мир, включая американцев и китайцев.

Еще в конце 1960-х годов на Дальнем Востоке был спроектирован и построен АНПА Л-2, равных которому в течение тридцати лет не было ни в США, ни в других развитых странах, занимавшихся океанологическими исследованиями. Л-2 мог часами в автономном режиме работать на глубинах до шести километров, поддерживая связь с кораблем-носителем. Кстати, впервые в мире при создании этого аппарата была применена модульность конструкции, что позволяло быстро перенастраивать его под выполнение самых различных задач. Л-2 признан самым лучшим глубоководным роботизированным комплексом конца ХХ века. На смену ему пришел еще более совершенный "Клавесин".

Сейчас создаются роботизированные подводные комплексы. Например, многофункциональный комплекс освещения донной обстановки включает несколько аппаратов, позволяющих с высокой скоростью сканировать все, что находится под водой, определять возможные угрозы, детализировать их и при необходимости нейтрализовать. Предположим, террористы попытаются установить донную мину в акватории порта или на фарватере. Аппарат-наблюдатель оперативно определит появление постороннего предмета. Затем в указанную точку подходит другой робот, оснащенный комплексом акустической и оптико-электронной аппаратуры с высоким разрешением. Он уже точно определяет, что скрывается в толще воды или на дне. И если есть угроза, в дело вступает телеуправляемый подводный терминатор "Чилим", который направленным взрывом ликвидирует мину или иной предмет, представляющий угрозу для судоходства.

Но апофеозом не только российской, но и мировой робототехники стал АНПА с ядерной силовой установкой "Посейдон".

Считается, что это торпеда огромного калибра, оснащенная ядерным зарядом. Это так и есть, но лишь отчасти. Прежде всего это автономный необитаемый подводный аппарат с неограниченными возможностями.

"Посейдон" может ходить автономно неограниченно долго. И развивать подводную скорость около 200 км/час - никакая торпеда не догонит. Глубина погружения этого аппарата не раскрывается. Однако сообщалось, что в России испытаны на прочность корпуса подводных аппаратов, способных погружаться на глубину 14 километров. Вполне возможно, "Посейдон" не имеет ограничений по глубине.

То есть эти АНПА вполне можно использовать для глубинного в прямом смысле слова и очень комплексного исследования Мирового океана. Аппараты оснащены сонарами последних поколений, позволяющими видеть подводную обстановку и рельеф океанского дна в формате 3D, можно устанавливать и видеокамеры с очень высоким разрешением.

Как говорят военно-морские эксперты, несколько таких АНПА могут взять под полный контроль подводно-подледную акваторию Ледовитого океана. И ни одна иностранная подводная лодка укрыться подо льдами Арктики и незаметно подойти к побережью России не сможет.

Сергей Птичкин