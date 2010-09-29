Росэлектроника поставит в Вооруженные Силы комплекс создания и обновления геопространственной информации



Холдинг «Росэлектроника».

Источник: Ростех Холдинг «Росэлектроника».Источник: Ростех

Комплекс формирования электронных топографических карт, разработанный АО «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех), приказом Минобороны РФ принят на снабжение Вооруженных Сил РФ. Отечественный программно-аппаратный комплекс создания и обновления цифровой информации о местности (ПАК СО ЦИМ), разработанный АО «ЦНИИ ЭИСУ» (Москва), формирует электронные топографические карты любого района земного шара по данным аэро- и космической съемки.

Комплексом предлагается оснастить органы военного управления, соединения, воинские части и организации Вооруженных Сил России. Применение ПАК СО ЦИМ позволяет повысить эффективность и оперативность управления войсками и существенно сокращает время принятия решений. Комплекс полностью соответствует современным требованиям информационной безопасности и является составной частью перспективной единой автоматизированной системы обеспечения геопространственной информацией. Кроме того, функционал комплекса позволяет использовать его для гражданских нужд: географических исследований, геодезического сопровождения, в ситуационных центрах регионов.

Комплекс создает и с заданной периодичностью обновляет цифровые ортофотопланы любого масштаба и цифровые матрицы рельефа местности, распознает изображения объектов, определяя их количественные и качественные характеристики с помощью автоматизированного стереоскопического дешифрирования, хранит геопространственные данные в текстовом и табличном виде.

ПАК СО ЦИМ целиком построен на отечественном программном обеспечении. Изделие представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из технических и программных средств, объединенный локально-вычислительной сетью.