Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Росэлектроника поставит в Вооруженные Силы комплекс создания и обновления геопространственной информации

29.09.2017 ОАО «Росэлектроника» 303 0
0
Понравилась новость?
 +1
Холдинг «Росэлектроника»
Холдинг «Росэлектроника».
Источник: Ростех

Комплекс формирования электронных топографических карт, разработанный АО «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех), приказом Минобороны РФ принят на снабжение Вооруженных Сил РФ. Отечественный программно-аппаратный комплекс создания и обновления цифровой информации о местности (ПАК СО ЦИМ), разработанный АО «ЦНИИ ЭИСУ» (Москва), формирует электронные топографические карты любого района земного шара по данным аэро- и космической съемки.


Комплексом предлагается оснастить органы военного управления, соединения, воинские части и организации Вооруженных Сил России. Применение ПАК СО ЦИМ позволяет повысить эффективность и оперативность управления войсками и существенно сокращает время принятия решений. Комплекс полностью соответствует современным требованиям информационной безопасности и является составной частью перспективной единой автоматизированной системы обеспечения геопространственной информацией. Кроме того, функционал комплекса позволяет использовать его для гражданских нужд: географических исследований, геодезического сопровождения, в ситуационных центрах регионов.


Комплекс создает и с заданной периодичностью обновляет цифровые ортофотопланы любого масштаба и цифровые матрицы рельефа местности, распознает изображения объектов, определяя их количественные и качественные характеристики с помощью автоматизированного стереоскопического дешифрирования, хранит геопространственные данные в текстовом и табличном виде.


ПАК СО ЦИМ целиком построен на отечественном программном обеспечении. Изделие представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из технических и программных средств, объединенный локально-вычислительной сетью.
28.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росэлектроника
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.09 07:50
  • 10
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 29.09 07:48
  • 8
Российский генерал погиб в Сирии в результате минометного обстрела ИГ
  • 29.09 07:38
  • 3770
Оценка Советского периода в истории России.
  • 29.09 07:26
  • 77
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 29.09 07:25
  • 3
Пять причин, по которым Россия и Китай не смогут потопить американский авианосец (The National Interest, США)
  • 29.09 06:36
  • 5
Рогозин сообщил об испытаниях самолета МС-21 на высоте от 6 до 10 тыс. метров
  • 29.09 05:13
  • 366
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.09 03:11
  • 22
"Калашников" создал концепт "воздушного мотоцикла" в виде одноместного мультикоптера
  • 29.09 01:19
  • 5
Большая часть "Терминаторов" будет поставлена в российскую армию в 2018 году
  • 28.09 22:58
  • 5470
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 28.09 22:49
  • 1
Глава Ростеха считает, что концерн "Тракторные заводы" нужно банкротить
  • 28.09 22:39
  • 4
Россия полностью уничтожит свое химическое оружие в сентябре 2017 года
  • 28.09 22:33
  • 1
Готовятся контракты на поставку экипировки "Ратник" за рубеж
  • 28.09 22:31
  • 1
Австрийский бронетранспортёр вооружился миномётом
  • 28.09 22:23
  • 16152
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
другие обсуждаемые темы