ЕКА: основным местом работы людей в космосе еще долго будет низкая околоземная орбита



Директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йохан Дитрих Вернер.

Источник: © EPA/Ulises Ruiz Basurto Директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йохан Дитрих Вернер.Источник: © EPA/Ulises Ruiz Basurto

Чтобы полететь на Марс, необходимо решить несколько технических вопросов, отметил гендиректор агентства Йохан-Дитрих Вернер

АДЕЛАИДА /Австралия/, 26 сентября. /ТАСС/. Низкая околоземная орбита в ближайшем будущем по-прежнему останется основным местом работы человека в космосе.

Такое мнение выразил во вторник в беседе с журналистами на Международном астронавтическом конгрессе генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йохан-Дитрих Вернер.

"Нам необходимо располагать тремя вещами: в первую очередь, это доступ на низкую околоземную орбиту для исследований низкой гравитации. Если мы говорим про человечество в целом, для ближайшего будущего низкая околоземная орбита останется основным местом пребывания человека", - сказал Вернер, отвечая на вопрос о возможном продлении эксплуатации МКС до 2028 года.

По его словам, интерес для ЕКА также представляют Луна и Марс. "Мы также заинтересованы в Луне для проведения научных исследований и в Марсе. Чтобы полететь на Марс, мы должны разрешить ряд технических вопросов, которые пока не решены: радиационная обстановка, пусковые средства, системы жизнеобеспечения. Мы не можем послать людей на Марс, не решив эти вопросы и не будучи уверенными в том, что они безопасно туда доберутся и вернутся назад", - отметил директор ЕКА.

Вернер также подтвердил приглашение европейским астронавтам посетить создаваемую китайскую орбитальную станцию. "ЕКА открыта к международному партнерству. Да, китайская сторона открыла дверь европейцам в части полета астронавтов на борту китайского корабля. Однако для нас первоочередной задачей является сотрудничество с Россией, Японией и США в рамках МКС", - отметил Вернер.

Говоря о перспективах сотрудничества с создаваемым космическим агентством Австралии, директор ЕКА уточнил, что одним из направлений кооперации может стать сотрудничество в части приема научных данных и телеметрии. "Раньше у нас было много совместных проектов в части приема научных данных, телеметрии. Разумеется, это сможет стать почвой для надежного сотрудничества", - добавил он.