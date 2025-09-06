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Специалисты "Вертолетов России" будут изучать аддитивные технологии в Инжиниринговом центре СПбПУ

25.09.2017 АО «Вертолеты России» 204 0
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ОАО "Вертолеты России"
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Источник: ОАО "Вертолеты России"

"Вертолеты России" и инжиниринговый центр «Центр компьютерного инжиниринга» (CompMechLab) Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) заключили контракт, в соответствии с которым Центр проведет для специалистов холдинга ряд семинаров, посвященных проектированию авиационных компонентов на основе топологической оптимизации.


Соглашение подписали генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский и проректор СПбПУ по перспективным проектам, руководитель Инжинирингового центра «ЦКИ» Алексей Боровков. В рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург делегация "Вертолетов России" во главе с Андреем Богинским также посетила ряд предприятий военно-промышленного комплекса, обсудив с партнерами состояние и перспективы развития кооперационных связей. В частности, состоялись встречи с руководством таких компаний как "Заслон", "Электронная компания "Элкус", НПП "Авиационная и Морская Электроника", НПП "Радар ММС", "Диаконт" и "Красный Октябрь".


Курс семинаров в "Центре компьютерного инжиниринга" СПбПУ пройдут 10 сотрудников холдинга, которые в дальнейшем смогут использовать полученные знания для изготовления деталей с применением аддитивных технологий.


Часть занятий пройдет в Санкт-Петербурге, на территории Центра, а часть – дистанционно, в формате видеоконференций. Продолжительность обучения составит 10 недель, в течение которых сотрудники холдинга прослушают курс лекций, решат ряд тестовых задач и обработают результаты с использованием систем автоматизированного проектирования.


Кроме того, в рамках семинаров специалисты СПбПУ совместно с конструкторами и технологами холдинга проведут анализ и перепроектирование деталей вертолетов с использованием принципов топологической оптимизации.


"Аддитивные технологии стремительно развиваются и с каждым днем играют в авиастроении все большую роль. Сотрудничество с СПбПУ позволит нам не только оптимизировать ряд производственных процессов, но и получить собственных высококлассных специалистов в этой области", - подчеркнул Андрей Богинский.


"По инициативе генерального директора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского стартовала работа с ведущими специалистами конструкторских бюро «Камов» и Московского вертолётного завода им. М.Л. Миля по определению актуальных отраслевых и корпоративных проблем-вызовов, которые могут быть решены с помощью передовых цифровых технологий проектирования и математического моделирования. В рамках этой работы и будет вестись практико-ориентированная целевая подготовка специалистов холдинга", - прокомментировал подписание контракта Алексей Боровков.


Применение топологической оптимизации на этапе проектирования позволяет определить дизайн конструкции с наиболее рациональным распределением нагрузок на материал. Использование данного подхода позволяет значительно уменьшить массу конструкции и ее стоимость.
25.09.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
Пётр Великий
Компании
Вертолеты России
Камов
МВЗ им. Миля
Радар ммс
Проекты
ИТ

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