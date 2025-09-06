Сровнять с землей: самые мощные удары русского оружия по ИГ* в Сирии



Из акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии РФ нанесен массированный удар 18-ю крылатыми ракетами комплекса Калибр-НК по 7-ми целям позиций террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо.

Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ Из акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии РФ нанесен массированный удар 18-ю крылатыми ракетами комплекса Калибр-НК по 7-ми целям позиций террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо.Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости, Андрей Станавов. Лагеря подготовки боевиков, командные пункты, склады оружия и боеприпасов, нефтяные месторождения и колонны бензовозов - с начала военной кампании в Сирии от ударов российской авиации на воздух взлетело около ста тысяч объектов террористов. Интенсивность боевых вылетов исключительно высокая: по данным Минобороны, за эти два года летчики ВКС поднимались в сирийское небо более 30 тысяч раз.

Однако по позициям ИГ* в Сирии работают не только самолеты, но также боевые корабли, подводные лодки и береговые ракетные комплексы. Буквально сегодня субмарина "Великий Новгород" крылатыми ракетами атаковала группировку террористов в провинции Идлиб. О некоторых наиболее сокрушительных ударах российских летчиков и моряков по боевикам за время операции в Сирии - в материале РИА Новости.

Бункеры и склады

Первая волна массированных воздушных ударов по ИГ* пришлась на конец 2015 года и вызвала серьезный международный резонанс. Истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25 российской авиагруппы с сентября разгромили заглубленный командный пункт ИГ*, подземные бункеры и склады в провинции Хама - за первую неделю полетов было ликвидировано более 100 объектов. С неба на позиции террористов обрушились десятки тонн свободнопадающих фугасных авиамбомб, включая корректируемые высокоточные.

Российские бомбардировщики Су-34 на военной базе Хмеймим в Сирии. Источник: Vadim Savitsky / AP

В результате налетов в одном из бункеров сдетонировали боеприпасы, которые полностью уничтожили подземные коммуникации и наземные постройки. Для поиска замаскированных объектов и фиксации попаданий Минобороны России задействовало множество средств и надежных источников, в том числе сирийскую агентуру, спутники космической разведки и беспилотники, чем быстро парировало выпады западных политиков, публично усомнившихся в точности авиаударов.

Для большей эффективности воздушная часть "парада" была почти сразу дополнена морской: октябрь 2015-го ознаменовался беспрецедентной по разрушительной силе атакой крылатыми ракетами из акватории Каспийского моря. Ракетный корабль "Дагестан", малые ракетные корабли "Град Свияжск" и "Великий Устюг" выпустили целый рой "Калибров", которые пролетели над несколькими государствами и взрывами снесли более десятка объектов на территории, подконтрольной исламистам. За этим ударом вскоре последовал второй: в ноябре из Каспия в Сирию ушло еще около двух десятков ракет, тоже нашедших свои цели.

Выжженная земля

В ноябре 2015-го была объявлена знаменитая "свободная охота" за бензовозами, в ходе которой истребители-бомбардировщики Су-34 вычислили и смешали с песком множество автомобильных цистерн с нефтепродуктами и баз переработки нефти. За несколько дней в общей сложности были взорваны около полутысячи наливняков и десятки нефтеперерабатывающих заводов. Для ИГ* это стало ощутимым ударом по бюджету, основным источником пополнения которого была нелегальная продажа черного золота.

Тогда же террористы смогли впервые прочувствовать на себе действие самого грозного воздушного оружия России - их скопления и объекты в районах к востоку от Пальмиры подверглись мощнейшим ударам крылатыми ракетами, запущенными со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 сбросили более трех десятков ракет и множество бомб, которые разнесли пункты управления отрядами ИГ* в провинциях Идлиб и Алеппо. В результате этого налета были также уничтожены лагеря подготовки террористов-смертников.

Летом 2016 года с авиабазы Хамадан в Иране поднялись в небо дальние бомбардировщики Ту-22м3, которые опустошили бомбовые отсеки над объектами боевиков в Алеппо, Дейр-эз-Зоре и Идлибе. В результате этого налета с лица земли были стерты пять крупных оружейных складов, точки хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Не уцелели также несколько лагерей подготовки террористов.

Ветер с моря

В ноябре 2016-го массированный удар нанесли палубные истребители Су-33 из состава авиакрыла крейсера "Адмирал Кузнецов", уничтожив несколько десятков членов "Джебхат ан-Нусры"* в провинции Идлиб. По итогам в Минобороны заявили о гибели полевых командиров Мухаммада Хелала, Абу Джабер Хармужа и Абуля Баха Аль-Асфари, планировавшего наступление на Алеппо. В этом же месяце российские военные впервые применили береговые ракетные комплексы "Бастион" и эффектно разгромили противокорабельными ракетами "Оникс" крупный склад боевиков.

Пуск крылатых ракет "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен". Источник: © Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

В июне 2017 года фрегаты ВМФ России "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", а также подводная лодка "Краснодар" нанесли из акватории Средиземного моря мощнейший удар крылатыми ракетами "Калибр" по командным пунктам и складам боеприпасов террористов в провинции Хама. Большинство объектов были ликвидированы, а в районе населенного пункта Акербат провинции Хама после ювелирного попадания крылатой ракеты сдетонировал крупный арсенал боевиков. После атаки "Калибрами" оставшиеся террористы были уничтожены с воздуха бомбардировщиками ВКС.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибло более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на двух площадках - в Астане и Женеве. После встречи в Астане 15 сентября страны-гаранты - Россия, Иран и Турция - объявили о создании четырех зон деэскалации. За соблюдением договоренностей в трех зонах следит российская военная полиция, в четвертой (сирийском Идлибе) - мониторинг по внутренней границе зоны деэскалации будет вести Турция, по внешней - Россия и Иран.

*Террористическая организация, запрещенная в России.