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Награждены победители конкурса "Через тернии к звездам", состоявшегося в рамках форума "Армия-2017"

21.09.2017 ЦАМТО 229 0
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Международный военно-технический форум Армия-2017 в Московской области
Международный военно-технический форум Армия-2017 в Московской области.
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

ЦАМТО, 20 сентября. Начальник ГУНИД МО РФ Александр Миронов 19 сентября подвел итоги и наградил победителей конкурса "Через тернии к звездам". Конкурс проводился по двум номинациям: "Лучшая организация мероприятия научно-деловой программы" и "Лучшая выставочная экспозиция".

Конкурс был проведен в ходе III Международного военно-технического форума "Армия-2017".

Представители конкурсной комиссии лично присутствовали на мероприятиях научно-деловой программы, посещали выставочные экспозиции участников и оценивали организацию по различным критериям.

В номинации "Лучшая организация мероприятия научно-деловой программы" первое место занял Департамент государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации за организацию круглого стола на тему "Закупка вооружения, военной, специальной техники: применение законодательства о контрактной системе и обмен практиками".

Второе место за организацию круглого стола на тему "Опыт применения Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике" присуждено Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Бронзовым призером стал коллектив Военного учебно-научного центра ВМФ "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова, который организовал круглый стол на тему: "Перспективы разработки, создания и применения автоматизированных систем поддержки принятия решений при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера".

В номинации "Лучшая выставочная экспозиция" первое место присуждено Главному управлению вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации, второе место Военному учебно-научному центру ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А. Гагарина, а третье место – Федеральному государственному казенному военному образовательному учреждению высшего образования "Военный университет Министерства обороны Российской Федерации".

Стенды, представленные победителями конкурса особенно заинтересовали посетителей своим оформлением и наполнением экспозиции, представленными каталогами продукции, различными буклетами.

Справочно:

Всего на конкурс в номинации "Лучшая организация мероприятия научно-деловой программы" и "Лучшая выставочная экспозиция" поступило свыше 40 заявок на участие. Традиционно высокий интерес к участию в конкурсе проявили органы военного управления, научно-исследовательские и образовательные организации Министерства обороны, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
20.09.2017
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