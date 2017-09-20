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В Кремле отреагировали на жалобы президента Литвы на учения "Запад-2017"

21.09.2017 РИА Новости 227 0
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Владимир Путин во время инспекции учений Запад-2017. 18 сентября 2017
Владимир Путин во время инспекции учений Запад-2017. 18 сентября 2017.
Источник: © РИА Новости / Михаил Метцель/POOL

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте будет иметь возможность поменять свою точку зрения относительно учений "Запад-2017" после получения информации от международных наблюдателей, которые убедились в соответствии учений заявленному сценарию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Грибаускайте, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, выразила мнение, что учения "Запад-2017", которые проводят Россия и Белоруссия, являются частью информационной войны и направлены на распространение страха. По мнению президента Литвы, Россия, проводя подобные учения, "репетирует агрессивные сценарии против соседних государств, обучая свою армию нападению на Запад".

Как ранее заявлял МИД России, комментируя опасения по поводу обеспечения транспарентности учений, общая численность личного состава и техники не будет превышать уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года ОБСЕ (о мерах укрепления доверия). Россия 13 июля на заседании Совета Россия - НАТО провела для стран альянса брифинг о предстоящих учениях. Официальный представитель Пентагона Мишель Балданса заявила РИА Новости, что Россия и Белоруссия обеспечили транспарентность учений.

"Достаточно много международных наблюдателей присутствовало на учениях, они получили исчерпывающий брифинг относительно целей и замыслов маневров, которые проводились, и воочию могли убедиться, что сценарий учений соответствовал заявленному. Думаю, что после получения этой информации у госпожи Грибаускайте будет возможность поменять свою точку зрения", - сказал Песков.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. Общая численность личного состава, в них участвующего, превышает 12 тысяч человек. Кроме того, к маневрам привлечены около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до десяти боевых кораблей.
20.09.2017
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принадлежат РИА Новости
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