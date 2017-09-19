Минобороны разработало порядок призыва в армию во время войны
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Министерство обороны РФ.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Министерство обороны РФ разработало законопроект о внесении изменений в федеральные законы "Об обороне" и "О воинской обязанности и военной службе", согласно которым устанавливается порядок призыва граждан России в армию в военное время, документ опубликован во вторник на портале проектов нормативных актов.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, ранее аппарат правительства РФ вынес заключение об отсутствии правовых оснований для подготовки проектов нормативных правовых актов, регулирующих порядок исполнения воинской обязанности граждан России в военное время, в том числе призыв граждан в военное время.
Отмечается, что нынешний законопроект подготовлен как акт военного времени.
Законопроект устанавливает, что президент России издает указы о призыве граждан на военную службу по мобилизации и в военное время (при этом не указывается численность призываемых граждан и их распределение между Вооруженными силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами).
Кроме того, законопроект предусматривает, что призыв граждан на военную службу в военное время проводится в течение всего периода военного времени на основании президентского указа, при этом численность граждан, призываемых на военную службу, определяется Генштабом ВС РФ исходя из фактической потребности Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов.
Также документ устанавливает, что особенности исполнения воинской обязанности в военное время определяются президентом России.
Отмечается, что законопроект позволит президенту определять особенности исполнения гражданами воинской обязанности в военное время с учетом интенсивности ведения военных действий и других условий обстановки (например, при проведении первоначальной постановки на воинский учет), проводить призыв граждан на военную службу исходя из фактической потребности Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов (с учетом восполнения потерь и состава вновь формируемых объединений, соединений и воинских частей).
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19.09.2017
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