Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев принял участие в церемонии открытия памятника Михаилу Калашникову

20.09.2017 ЦАМТО 141 0
0
Понравилась новость?
 0
Модель памятника Михаилу Калашникову российского скульптора Салавата Щербакова в Москве
Модель памятника Михаилу Калашникову российского скульптора Салавата Щербакова в Москве.
Источник: © AFP 2017, Vasily Maximov

ЦАМТО, 19 сентября. Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев принял участие в торжественном открытии памятника легендарному разработчику стрелкового оружия Михаилу Калашникову.

"Глядя на открытый сегодня монумент, вспоминаю слова Михаила Тимофеевича, что мечта всех людей, в том числе и его, – мир и согласие на Земле, спокойствие и счастье соотечественников. Эти слова лучше всего раскрывают этого легендарного человека, который последние годы своего жизненного пути работал консультантом генерального директора Рособоронэкспорта. Он лично открыл для компании ряд стран, которые прежде не сотрудничали с Россией в области стрелкового вооружения", – сказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

За годы своей активной деятельности доктор технических наук, дважды Герой Социалистического Труда, Герой Российской Федерации генерал-лейтенант Михаил Калашников разработал около 30 различных модификаций оружия. Многие из них стали самыми популярными в своих сегментах рынка. В этом году легендарному АК-47 исполняется 70 лет. Автоматы под брендом "Калашников" сегодня используются вооруженными силами почти 100 стран мира, и это число постоянно растет.

"Автоматы Калашникова пользуются наибольшим спросом у иностранных заказчиков среди всех образцов стрелкового оружия российского производства. За время своей работы Рособоронэкспорт поставил на экспорт более миллиона единиц его различных модификаций. Кроме того, в нескольких странах при нашем содействии создано лицензионное производство АК. Только в 2017 году по лицензии произведено более 15 тысяч автоматов Калашникова, а начиная с 2001 года – несколько сотен тысяч единиц", – добавил Александр Михеев.

В настоящее время Рособоронэкспорт продвигает на мировой рынок автоматы Калашникова АК-74М и образцы "сотой" серии (АК-101, АК-102, АК-103, АК-104, АК-105). Кроме того, в ближайшее время ожидается выход на мировой рынок оружия совершенно новых модификаций АК, которыми уже заинтересовался ряд партнеров компании.

"Интерес к автоматам Калашникова проявляют страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. В 2017 году мы уже заключили 7 контрактов на поставку более 100 тысяч АК различных модификаций и сейчас ведем переговоры на поставку автоматов с еще несколькими заказчиками", – отметил А.Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".
19.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-101
АК-102
АК-103
АК-104
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Компании
Концерн Калашников
РОЭ
Персоны
Калашников Михаил

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.09 09:40
  • 44
Военно-морской флот получит «народный» корвет
  • 20.09 09:40
  • 1
Призрак "Каспийского монстра": Россия возрождает тяжелые экранопланы
  • 20.09 09:29
  • 6
Стратегия недоучек
  • 20.09 09:18
  • 1
"Вертолеты России" в 2019 году изготовят опытный образец новейшего многоцелевого вертолета
  • 20.09 09:07
  • 32
Роботы начали сеять и собирать урожай без участия человека
  • 20.09 08:29
  • 15
Россия сократит расходы на национальную оборону в 2018 году
  • 20.09 08:10
  • 1
О четвертой промышленной революции и последствиях для научно-технического прогресса в военной сфере
  • 20.09 07:10
  • 132
Почему власти России поддерживают проблемный Sukhoi Superjet?
  • 20.09 07:08
  • 53
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 20.09 05:06
  • 1
Покупка виллы на Коста-Брава с помощью специалистов
  • 20.09 03:44
  • 1
"Яблоко" предложило ограничить срок пребывания российских войск за рубежом
  • 19.09 23:46
  • 5
Военный эксперт рассказал, почему растут расходы на нацбезопасность
  • 19.09 22:07
  • 6
Путин прибыл на Лужский полигон, где понаблюдает за учениями "Запад-2017"
  • 19.09 19:17
  • 5376
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.09 17:49
  • 7
Россия рассматривает более 50 заявок на экспорт беспилотников
другие обсуждаемые темы