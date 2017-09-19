Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев принял участие в церемонии открытия памятника Михаилу Калашникову



Модель памятника Михаилу Калашникову российского скульптора Салавата Щербакова в Москве.

Источник: © AFP 2017, Vasily Maximov Модель памятника Михаилу Калашникову российского скульптора Салавата Щербакова в Москве.Источник: © AFP 2017, Vasily Maximov

ЦАМТО, 19 сентября. Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев принял участие в торжественном открытии памятника легендарному разработчику стрелкового оружия Михаилу Калашникову.

"Глядя на открытый сегодня монумент, вспоминаю слова Михаила Тимофеевича, что мечта всех людей, в том числе и его, – мир и согласие на Земле, спокойствие и счастье соотечественников. Эти слова лучше всего раскрывают этого легендарного человека, который последние годы своего жизненного пути работал консультантом генерального директора Рособоронэкспорта. Он лично открыл для компании ряд стран, которые прежде не сотрудничали с Россией в области стрелкового вооружения", – сказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

За годы своей активной деятельности доктор технических наук, дважды Герой Социалистического Труда, Герой Российской Федерации генерал-лейтенант Михаил Калашников разработал около 30 различных модификаций оружия. Многие из них стали самыми популярными в своих сегментах рынка. В этом году легендарному АК-47 исполняется 70 лет. Автоматы под брендом "Калашников" сегодня используются вооруженными силами почти 100 стран мира, и это число постоянно растет.

"Автоматы Калашникова пользуются наибольшим спросом у иностранных заказчиков среди всех образцов стрелкового оружия российского производства. За время своей работы Рособоронэкспорт поставил на экспорт более миллиона единиц его различных модификаций. Кроме того, в нескольких странах при нашем содействии создано лицензионное производство АК. Только в 2017 году по лицензии произведено более 15 тысяч автоматов Калашникова, а начиная с 2001 года – несколько сотен тысяч единиц", – добавил Александр Михеев.

В настоящее время Рособоронэкспорт продвигает на мировой рынок автоматы Калашникова АК-74М и образцы "сотой" серии (АК-101, АК-102, АК-103, АК-104, АК-105). Кроме того, в ближайшее время ожидается выход на мировой рынок оружия совершенно новых модификаций АК, которыми уже заинтересовался ряд партнеров компании.

"Интерес к автоматам Калашникова проявляют страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. В 2017 году мы уже заключили 7 контрактов на поставку более 100 тысяч АК различных модификаций и сейчас ведем переговоры на поставку автоматов с еще несколькими заказчиками", – отметил А.Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".