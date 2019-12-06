Новое поколение автоматов Калашникова

В этом году исполняется 70 лет со дня принятия на вооружение Советской армии автомата Калашникова (АК) под 7,62-мм патрон образца 1943 года. Через четверть века после создания автомата его перевели на патрон калибра 5,45 мм. Автоматы АКМ и АК74 различных модификаций и сегодня остаются одними из самых распространённых моделей стрелкового оружия в мире. С распадом СССР в истории автоматов Калашникова появились "сотые" и "двухсотые" серии, а самыми современными вариантами оружейной легенды являются АК-12 и АК-15.
От АК к АК74М
Краткая история автомата Калашникова в Советском Союзе в общих чертах известна каждому любителю оружия, а для многих это и вовсе "оружейная библия":
- 1949 — приняты на вооружение автоматы Калашникова АК с постоянным и металлическим прикладами;
- 1953 — принят на вооружение облегчённый автомат Калашникова АК;
- 1959 — принят на вооружение модернизированный автомат Калашникова АКМ;
- 1964 — принят на вооружение модернизированный автомат Калашникова со складывающимся прикладом АКМС;
- 1974 — приняты на вооружение автоматы Калашникова образца 1974 года АК74, АК74Н, АКС74 и АКС74Н;
- 1979 — приняты на вооружение автоматы Калашникова укороченные АКС74У и АКС74УН;
- 1991 — принят на вооружение АК74М.
Примерно так выглядит официальная хронология автоматов Калашникова в Советском Союзе. С принятием на вооружение автоматов калибра 5,45 мм АКМ и АКМС стали постепенно уходить на второй план. В конце 80-х годов появился модернизированный автомат Калашникова АК74М. Точная дата его принятия на вооружение в открытых источниках пока не публиковалась — по некоторым данным, это 1991 год. Новому автомату было суждено появиться на стыке двух эпох российского государства, что и отразилось на дальнейшем пути его развития.
Работы по модернизации 5,45-мм автоматов Калашникова прошли в последнюю десятилетку существования СССР и были завершены до её окончания. Ничего революционного и радикального в этот период не происходило — автомат стал более технологичным, эргономичным и универсальным, а также объединил все модели со складными и ночными модификациями в одну. У АК74М появился складной пластиковый приклад, где мог разместиться пенал или даже составной шомпол. Планка для крепления оптических прицелов теперь стала стандартной комплектацией оружия. Был доработан и стандартный штык-нож, получивший индекс 6×5. В итоге новый автомат потяжелел лишь на 100 г, при этом сохранив все прежние характеристики предыдущего поколения АК74 и АКС74.
Автомат АК74М 2017 года выпуска
Источник изображения: ak.kalashnikovgroup.ru
"Сотая" серия
Именно АК74М стал родоначальником "сотой" серии автоматов Калашникова и, по сути, новым и современным подходом развития отечественного оружия. Распад СССР и тяжёлое экономическое положение вынудили "Ижмаш" искать новые пути реализации своей военной продукции. Было решено расширять экспортный потенциал оружия, а также создать унифицированное семейство оружия под различные калибры. Именно АК74М формально можно назвать АК100, несмотря на то что официально такого наименования не существовало.
Первыми в самом начале 90-х годов появились автоматы под "натовский" патрон калибра 5,56 мм — это были полноразмерный АК101 и малогабаритный АК102. Интересен именно второй вариант, ставший неким промежуточным вариантом между АКС74 и АКС74У. Такой автомат имеет длину ствола на 100 мм больше укороченного варианта, но при этом примерно на 100 мм короче привычного АК74. Таким образом, удалось достичь компромисса между малогабаритностью оружия и приемлемыми показателями кучности стрельбы.
Точных данных по экспортным поставкам автоматов калибра 5,56 мм нет, однако известно, что они поставлялись во многие страны Африки, Азии и Латинской Америки, такие как Сирия, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Сингапур, Фиджи, Кения, Уругвай. В дальнейшем появились такие же два варианта автоматов АК103 и АК104 под всё ещё популярный во всем мире патрон 7,62×39 мм. Именно поэтому варианту АК103 удалось стать наиболее массовым в "сотой" серии. При этом успехом среди специальных подразделений России пользуются именно АК104, обладающие достаточным останавливающим действием при сравнительной компактности. Свой "компакт" АК105 получил и патрон калибра 5,45 мм.
Боец российского СОБР с АК105
Источник изображения: onepamop.livejournal.com
Ещё в 2006 году в Венесуэлу были поставлены 100 000 автоматов АК103 на сумму 54 млн долларов США. После этого был заключён контракт с ФГУП "Рособоронэкспорт" о строительстве компанией "Ижмаш" завода по лицензионному производству автоматов АК103 в Каракасе. Строительство двух заводов затянулось уже более чем на десять лет, а после смерти президента Венесуэлы Уго Чавеса и вовсе было приостановлено. Мощность венесуэльского производства должна составить более 25 000 автоматов в год.
Президент Венесуэлы Уго Чавес с АК103
Источник изображения: all4shooters.com
Таким образом, основу "сотой" серии составили шесть автоматов под три калибра. При этом каждая базовая модель имела ещё по две дополнительные модификации. Первая (АК101-1, АК102-1, АК103-1, АК104-1 и АК105-1) была предназначена для оснащения личного состава подразделений сил охраны правопорядка и имела возможность ведения только одиночной стрельбы, то есть, по сути, представляла собой самозарядный карабин. Вторая (АК101-2, АК102-2, АК103-2, АК104-2, АК105-2) имела дополнительную возможность ведения стрельбы с отсечкой в три выстрела. Например, в 2009 году представитель "Рособоронэкспорта" заявил о поставке полумиллиона автоматов АК103-2 в одну из арабских стран Магриба. Такое пожелание заказчика было продиктовано желанием сэкономить боеприпасы при подготовке молодых солдат при стрельбе автоматическим огнём.
Ещё в 1988 году были разработаны технические условия на модернизацию АК74 и АКС74 в АК74М. Для этого на старые автоматы требовалось установить новые затыльник, приклад и планку. Дополнительно осуществлялось восстановление защитного фосфатно-лакового покрытия. Обязательной была замена подвески штык-ножа, сумки для магазинов и ремня для ношения стрелкового оружия. Также допускалась возможность замены штык-ножа, магазинов и шомпола. Автоматы, прошедшие такую модернизацию, имеют клеймо "РМ".
"Двухсотая" серия
В условиях, когда спецподразделениям приходилось дорабатывать своё оружие с помощью дополнительных приспособлений под индивидуальные требования, концерн "Калашников" в инициативном порядке разработал свой вариант комплекта модернизации для автоматов Калашникова. В 2015 году в рамках ОКР "Обвес" были созданы регулируемый складной приклад, эргономические пистолетная рукоятка и переводчик огня, магазин с визуальным контролем боеприпасов, крышка ствольной коробки, цевьё и ствольная накладка с планками Пикатинни, передняя рукоятка управления огнём, тактический фонарь, глушитель и новый пламегаситель. Комплект модернизации КМ-АК был принят на вооружение Минобороны РФ и получил индекс 6Ч63. В зависимости от заказчика такой комплект может включать в себя различный набор вышеперечисленных элементов, с его помощью можно обновить не только АК74М, но и автоматы АК74 и АКС74. Такое оружие имеет дополнительное клеймо "РМО" с левой стороны ствольной коробки.
Автоматы Калашникова с комплектом 6Ч63
Источник изображения: rostec.ru
После запуска комплекта модернизации в серийное производство ижевские оружейники планировали обновить "сотую" серию. В 2016 году в отчётных документах концерна "Калашников" значилась разработка "трёхсотой" серии — вероятно, это была попытка избежать ассоциаций с "двухсотой" серией ручных пулемётов Калашников от вятско-полянского завода "Молот". Однако АК300 так и не появились, а впервые автоматы с установленными в заводских условиях элементами 6Ч63 были представлены на выставке "Армия-2017" как модернизированные варианты "сотой" серии — АК74М1, АК101М, АК102М, АК103М, АК104М и АК105М.
Уже через год, в мае 2018 года, вся линейка модернизированной "сотой" серии окончательно получила новые индексы и стала "двухсотой" серией. Так появились АК200, АК201, АК202, АК203, АК204 и АК205. В результате модернизации автомат несколько потяжелел — возможно, поэтому в официальных документах производитель стал указывать массу оружия без учёта магазина. Эта небольшая хитрость внесла путаницу в характеристики автоматов. Остальные технические показатели автоматов остались на уровне АК74М. Однако, например, при той же длине ствола полноразмерных автоматов была скорректирована прицельная дальность, которую уменьшили с 1000 до 800 м.
7,62-мм автомат АК204
Источник изображения: kalashnikov.media
В начале этого года в СМИ появилась информация об открытии в Индии завода по производству автоматов АК203 — представители "двухсотой" серии только начали свой путь к потребителю. В будущем новые усовершенствования, возможно, всё-таки приведут к появлению "трёхсотой" серии. В этом году, когда отмечается 100-летие со дня рождения М.Т. Калашникова, стало ясно, что через тридцать лет автоматы, названные его именем, доживут до своего столетнего юбилея на боевом посту.
|
Наименование
|
АК74/АКС74
|
АК74М
|
АК105
|
АК200
|
АК205
|
Индекс
|
6П20 / 6П21
|
6П34
|
6П47
|
6П34-1
|
6П47-1
|
Прицельная дальность, м
|
1000
|
1000
|
500
|
800
|
500
|
Дальность прямого выстрела, м
|
440
|
440
|
400
|
440
|
400
|
Темп стрельбы, выстр./мин
|
650
|
650
|
600
|
650
|
600
|
Начальная скорость, м/с
|
900
|
900
|
840
|
900
|
840
|
Масса с неснаряжённым магазином, кг
|
3,3
|
3,4
|
3,2
|
4,1
|
3,8
|
Масса со снаряжённым магазином, кг
|
3,6
|
3,7
|
3,6
|
4,4
|
4,2
|
Вместимость магазина, патронов
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
Длина с разложенным прикладом, мм
|
943
|
943
|
824
|
890-950
|
790-850
|
Длина со сложенным прикладом, мм
|
– / 700
|
700
|
586
|
700
|
600
|
Длина ствола, мм
|
415
|
415
|
314
|
415
|
314
|
Длина нарезной части ствола, мм
|
369
|
369
|
268
|
369
|
268
|
Наименование
|
АКМ/АКМС
|
АК103
|
АК104
|
АК203
|
АК204
|
Индекс
|
6П1 / 6П4
|
6П45
|
6П46
|
6П45-1
|
6П46-1
|
Прицельная дальность, м
|
1000
|
1000
|
500
|
800
|
500
|
Дальность прямого выстрела, м
|
350
|
300
|
300
|
350
|
300
|
Темп стрельбы, выстр./мин
|
600
|
600
|
600
|
700
|
700
|
Начальная скорость, м/с
|
715
|
715
|
670
|
715
|
670
|
Масса с неснаряжённым магазином, кг
|
3,1 / 3,3
|
3,6
|
3,2
|
4,1
|
3,9
|
Масса со снаряжённым магазином, кг
|
3,6 / 3,8
|
4,1
|
3,7
|
4,6
|
4,4
|
Вместимость магазина, патронов
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
Длина с разложенным прикладом, мм
|
880
|
943
|
824
|
890-950
|
790-850
|
Длина со сложенным прикладом, мм
|
– / 640
|
704
|
586
|
700
|
600
|
Длина ствола, мм
|
415
|
415
|
314
|
415
|
314
|
Длина нарезной части ствола, мм
|
369
|
369
|
268
|
369
|
268
Источники:
- Наставление по стрелковому делу. 7,62-мм модернизированный автомат Калашникова (АКМ и АКМС)
- 5,45 мм модернизированный автомат Калашникова АК74М. Руководство по эксплуатации 6П34 РЭ
- Автоматы Калашникова АК101, АК103. Руководство по эксплуатации 6П43, 6П45 РЭ
- Автоматы Калашникова АК102, АК104, АК105. Руководство по эксплуатации 6П44, 6П46, 6П47 РЭ
Руслан Гук