Новое поколение автоматов Калашникова

В этом году исполняется 70 лет со дня принятия на вооружение Советской армии автомата Калашникова (АК) под 7,62-мм патрон образца 1943 года. Через четверть века после создания автомата его перевели на патрон калибра 5,45 мм. Автоматы АКМ и АК74 различных модификаций и сегодня остаются одними из самых распространённых моделей стрелкового оружия в мире. С распадом СССР в истории автоматов Калашникова появились "сотые" и "двухсотые" серии, а самыми современными вариантами оружейной легенды являются АК-12 и АК-15.

От АК к АК74М

Краткая история автомата Калашникова в Советском Союзе в общих чертах известна каждому любителю оружия, а для многих это и вовсе "оружейная библия":

1949 — приняты на вооружение автоматы Калашникова АК с постоянным и металлическим прикладами;

1953 — принят на вооружение облегчённый автомат Калашникова АК;

1959 — принят на вооружение модернизированный автомат Калашникова АКМ;

1964 — принят на вооружение модернизированный автомат Калашникова со складывающимся прикладом АКМС;

1974 — приняты на вооружение автоматы Калашникова образца 1974 года АК74, АК74Н, АКС74 и АКС74Н;

1979 — приняты на вооружение автоматы Калашникова укороченные АКС74У и АКС74УН;

1991 — принят на вооружение АК74М.

Примерно так выглядит официальная хронология автоматов Калашникова в Советском Союзе. С принятием на вооружение автоматов калибра 5,45 мм АКМ и АКМС стали постепенно уходить на второй план. В конце 80-х годов появился модернизированный автомат Калашникова АК74М. Точная дата его принятия на вооружение в открытых источниках пока не публиковалась — по некоторым данным, это 1991 год. Новому автомату было суждено появиться на стыке двух эпох российского государства, что и отразилось на дальнейшем пути его развития.

Работы по модернизации 5,45-мм автоматов Калашникова прошли в последнюю десятилетку существования СССР и были завершены до её окончания. Ничего революционного и радикального в этот период не происходило — автомат стал более технологичным, эргономичным и универсальным, а также объединил все модели со складными и ночными модификациями в одну. У АК74М появился складной пластиковый приклад, где мог разместиться пенал или даже составной шомпол. Планка для крепления оптических прицелов теперь стала стандартной комплектацией оружия. Был доработан и стандартный штык-нож, получивший индекс 6×5. В итоге новый автомат потяжелел лишь на 100 г, при этом сохранив все прежние характеристики предыдущего поколения АК74 и АКС74.

Автомат АК74М 2017 года выпуска Источник изображения: ak.kalashnikovgroup.ru

"Сотая" серия

Именно АК74М стал родоначальником "сотой" серии автоматов Калашникова и, по сути, новым и современным подходом развития отечественного оружия. Распад СССР и тяжёлое экономическое положение вынудили "Ижмаш" искать новые пути реализации своей военной продукции. Было решено расширять экспортный потенциал оружия, а также создать унифицированное семейство оружия под различные калибры. Именно АК74М формально можно назвать АК100, несмотря на то что официально такого наименования не существовало.

Первыми в самом начале 90-х годов появились автоматы под "натовский" патрон калибра 5,56 мм — это были полноразмерный АК101 и малогабаритный АК102. Интересен именно второй вариант, ставший неким промежуточным вариантом между АКС74 и АКС74У. Такой автомат имеет длину ствола на 100 мм больше укороченного варианта, но при этом примерно на 100 мм короче привычного АК74. Таким образом, удалось достичь компромисса между малогабаритностью оружия и приемлемыми показателями кучности стрельбы.

Точных данных по экспортным поставкам автоматов калибра 5,56 мм нет, однако известно, что они поставлялись во многие страны Африки, Азии и Латинской Америки, такие как Сирия, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Сингапур, Фиджи, Кения, Уругвай. В дальнейшем появились такие же два варианта автоматов АК103 и АК104 под всё ещё популярный во всем мире патрон 7,62×39 мм. Именно поэтому варианту АК103 удалось стать наиболее массовым в "сотой" серии. При этом успехом среди специальных подразделений России пользуются именно АК104, обладающие достаточным останавливающим действием при сравнительной компактности. Свой "компакт" АК105 получил и патрон калибра 5,45 мм.

Боец российского СОБР с АК105 Источник изображения: onepamop.livejournal.com

Ещё в 2006 году в Венесуэлу были поставлены 100 000 автоматов АК103 на сумму 54 млн долларов США. После этого был заключён контракт с ФГУП "Рособоронэкспорт" о строительстве компанией "Ижмаш" завода по лицензионному производству автоматов АК103 в Каракасе. Строительство двух заводов затянулось уже более чем на десять лет, а после смерти президента Венесуэлы Уго Чавеса и вовсе было приостановлено. Мощность венесуэльского производства должна составить более 25 000 автоматов в год.

Президент Венесуэлы Уго Чавес с АК103 Источник изображения: all4shooters.com

Таким образом, основу "сотой" серии составили шесть автоматов под три калибра. При этом каждая базовая модель имела ещё по две дополнительные модификации. Первая (АК101-1, АК102-1, АК103-1, АК104-1 и АК105-1) была предназначена для оснащения личного состава подразделений сил охраны правопорядка и имела возможность ведения только одиночной стрельбы, то есть, по сути, представляла собой самозарядный карабин. Вторая (АК101-2, АК102-2, АК103-2, АК104-2, АК105-2) имела дополнительную возможность ведения стрельбы с отсечкой в три выстрела. Например, в 2009 году представитель "Рособоронэкспорта" заявил о поставке полумиллиона автоматов АК103-2 в одну из арабских стран Магриба. Такое пожелание заказчика было продиктовано желанием сэкономить боеприпасы при подготовке молодых солдат при стрельбе автоматическим огнём.

Ещё в 1988 году были разработаны технические условия на модернизацию АК74 и АКС74 в АК74М. Для этого на старые автоматы требовалось установить новые затыльник, приклад и планку. Дополнительно осуществлялось восстановление защитного фосфатно-лакового покрытия. Обязательной была замена подвески штык-ножа, сумки для магазинов и ремня для ношения стрелкового оружия. Также допускалась возможность замены штык-ножа, магазинов и шомпола. Автоматы, прошедшие такую модернизацию, имеют клеймо "РМ".

"Двухсотая" серия

В условиях, когда спецподразделениям приходилось дорабатывать своё оружие с помощью дополнительных приспособлений под индивидуальные требования, концерн "Калашников" в инициативном порядке разработал свой вариант комплекта модернизации для автоматов Калашникова. В 2015 году в рамках ОКР "Обвес" были созданы регулируемый складной приклад, эргономические пистолетная рукоятка и переводчик огня, магазин с визуальным контролем боеприпасов, крышка ствольной коробки, цевьё и ствольная накладка с планками Пикатинни, передняя рукоятка управления огнём, тактический фонарь, глушитель и новый пламегаситель. Комплект модернизации КМ-АК был принят на вооружение Минобороны РФ и получил индекс 6Ч63. В зависимости от заказчика такой комплект может включать в себя различный набор вышеперечисленных элементов, с его помощью можно обновить не только АК74М, но и автоматы АК74 и АКС74. Такое оружие имеет дополнительное клеймо "РМО" с левой стороны ствольной коробки.

Автоматы Калашникова с комплектом 6Ч63 Источник изображения: rostec.ru

После запуска комплекта модернизации в серийное производство ижевские оружейники планировали обновить "сотую" серию. В 2016 году в отчётных документах концерна "Калашников" значилась разработка "трёхсотой" серии — вероятно, это была попытка избежать ассоциаций с "двухсотой" серией ручных пулемётов Калашников от вятско-полянского завода "Молот". Однако АК300 так и не появились, а впервые автоматы с установленными в заводских условиях элементами 6Ч63 были представлены на выставке "Армия-2017" как модернизированные варианты "сотой" серии — АК74М1, АК101М, АК102М, АК103М, АК104М и АК105М.

Уже через год, в мае 2018 года, вся линейка модернизированной "сотой" серии окончательно получила новые индексы и стала "двухсотой" серией. Так появились АК200, АК201, АК202, АК203, АК204 и АК205. В результате модернизации автомат несколько потяжелел — возможно, поэтому в официальных документах производитель стал указывать массу оружия без учёта магазина. Эта небольшая хитрость внесла путаницу в характеристики автоматов. Остальные технические показатели автоматов остались на уровне АК74М. Однако, например, при той же длине ствола полноразмерных автоматов была скорректирована прицельная дальность, которую уменьшили с 1000 до 800 м.

7,62-мм автомат АК204 Источник изображения: kalashnikov.media

В начале этого года в СМИ появилась информация об открытии в Индии завода по производству автоматов АК203 — представители "двухсотой" серии только начали свой путь к потребителю. В будущем новые усовершенствования, возможно, всё-таки приведут к появлению "трёхсотой" серии. В этом году, когда отмечается 100-летие со дня рождения М.Т. Калашникова, стало ясно, что через тридцать лет автоматы, названные его именем, доживут до своего столетнего юбилея на боевом посту.

Характеристики 5,45-мм автоматов Наименование АК74/АКС74 АК74М АК105 АК200 АК205 Индекс 6П20 / 6П21 6П34 6П47 6П34-1 6П47-1 Прицельная дальность, м 1000 1000 500 800 500 Дальность прямого выстрела, м 440 440 400 440 400 Темп стрельбы, выстр./мин 650 650 600 650 600 Начальная скорость, м/с 900 900 840 900 840 Масса с неснаряжённым магазином, кг 3,3 3,4 3,2 4,1 3,8 Масса со снаряжённым магазином, кг 3,6 3,7 3,6 4,4 4,2 Вместимость магазина, патронов 30 30 30 30 30 Длина с разложенным прикладом, мм 943 943 824 890-950 790-850 Длина со сложенным прикладом, мм – / 700 700 586 700 600 Длина ствола, мм 415 415 314 415 314 Длина нарезной части ствола, мм 369 369 268 369 268

Характеристики 7,62-мм автоматов Наименование АКМ/АКМС АК103 АК104 АК203 АК204 Индекс 6П1 / 6П4 6П45 6П46 6П45-1 6П46-1 Прицельная дальность, м 1000 1000 500 800 500 Дальность прямого выстрела, м 350 300 300 350 300 Темп стрельбы, выстр./мин 600 600 600 700 700 Начальная скорость, м/с 715 715 670 715 670 Масса с неснаряжённым магазином, кг 3,1 / 3,3 3,6 3,2 4,1 3,9 Масса со снаряжённым магазином, кг 3,6 / 3,8 4,1 3,7 4,6 4,4 Вместимость магазина, патронов 30 30 30 30 30 Длина с разложенным прикладом, мм 880 943 824 890-950 790-850 Длина со сложенным прикладом, мм – / 640 704 586 700 600 Длина ствола, мм 415 415 314 415 314 Длина нарезной части ствола, мм 369 369 268 369 268

Источники:

Наставление по стрелковому делу. 7,62-мм модернизированный автомат Калашникова (АКМ и АКМС) 5,45 мм модернизированный автомат Калашникова АК74М. Руководство по эксплуатации 6П34 РЭ Автоматы Калашникова АК101, АК103. Руководство по эксплуатации 6П43, 6П45 РЭ Автоматы Калашникова АК102, АК104, АК105. Руководство по эксплуатации 6П44, 6П46, 6П47 РЭ

Руслан Гук