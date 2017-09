Контракты Ирана на закупку западных авиалайнеров столкнулись с препятствиями

Как сообщает иранская англоязычная деловая газета "Financial Tribune" в статье Saeed Jalili "Iran Says Plane Deals Were Challenged Under Trump", Иран заявляет, что сделки, которые он подписал с западными производителями самолетов после отмены ядерных санкций, столкнулись с неожиданными препятствиями из-за антииранской политики при президенте США Дональде Трампе. Перевод публикации газеты приводит веб-ресурс www.iran.ru .

Первые четыре региональных турбовинтовых пассажирских самолета ATR 72-600, полученные иранской авиакомпанией Iran Air по контракту 2016 года на 20 таких самолетов. 16.05.2017 (с) ATR

"После доставки первого самолета [в январе] мы столкнулись с проблемами, которые мы не могли предсказать, - проблемами, которые могут серьезно повлиять на поведение производителей деталей, торговцев и поставщиков услуг", - заявил заместитель министра дорог и городского развития Ирана Асгар Фахрие Кашан.

"Эти проблемы не были на поверхности до того, как Трамп вступил в должность, - добавил чиновник.

Iran Air подписал контракты стоимостью в десятки миллиардов долларов с Boeing и Airbus до того, как Трамп вступил в должность в январе прошлого года, после того, как вступило в силу ядерное соглашение между Ираном и шестью мировыми державами, заключенное в июле 2015 года.

Договор с Boeing и ядерная сделка каким-то образом переплетаются. Если Трамп проигнорирует участие Вашингтона в международном ядерном соглашении, это вызовет сомнение в отношении сделки с Boeing, которая была согласована вместе с ядерным соглашением JCPOA.

Переговоры, которые привели к длительному, но неуклонному прогрессу при Обаме, столкнулись с заметными препятствиями после того, как позиция Трампа по борьбе с JCPOA усугубила доверие многих предприятий, желающих наладить связи с Тегераном.

Соглашение, подписанное с компанией ATR в феврале 2016 года, заняло несколько месяцев, прежде чем оно было завершено, потому, что канадский производитель двигателей для ATR - Pratt & Whitney, не желал оказывать послепродажные услуги, заставляя компанию вести бизнес непосредственно с Исламской Республикой.

Иран до сих пор получил семь новых самолетов после вступления в силу соглашения JCPOA, включая четыре ATR и три авиалайнера Airbus.

Помимо Iran Air, другие авиакомпании Ирана подписали контракты с Boeing и Airbus. Но после вступления в должность Дональда Трампа, поставки самолетов для них так и не были осуществлены. Однако Boeing неоднократно заявлял с уверенностью, что продолжит поставки Iran Air, сосредоточив внимание на рабочих местах, которые будут созданы в США благодаря заказам Ирана.

По словам руководства иранской авиакомпании Aseman, Boeing заявил, что получит разрешения от Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) на продажу своих самолетов к концу сентября этого года.

Запланированный крайний срок в конце сентября наступает за несколько дней до конца 90-дневного периода в октябре, когда президент США должен сообщить Конгрессу о соблюдении Ираном ядерной сделки