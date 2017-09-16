Индонезийская армия получила первые четыре бронетранспортера Pandur II
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Как сообщили индонезийские СМИ, 14 сентября 2017 года на предприятие индонезийского государственного оборонного объединения PT Pindad в Бандунге были доставлены первые четыре из заказанных индонезийской армией у чешской компании Excalibur Army бронированных машин Pandur II с колесной формулой 8х8. Объединение PT Pindad осуществит доработки и проведет испытания полученных машин перед их поставкой индонезийской армии.
Первые четыре бронированные машины Pandur II с колесной формулой 8х8, полученные армией Индонезии по контракту с чешской компанией Excalibur Army. Вооружение на машины пока что не установлено. Бандунг, 14.09.2017 (с) www.indomiliter.com
В первую партию, полученную Индонезией из Чехии морским путем и выгруженную в порту Таджунг-Приок 11 сентября, входят две плавающие машины Pandur II (8х8), которые должны быть оснащены дистанционно управляемыми боевыми модулями Ares (сборки бразильского отделения израильской компании Elbit Systems) с 12,7-мм пулеметами, одна неплавающая машина, которая должна быть оснащена дистанционно управляемым боевым модулем Ares с 30-мм пушкой, и одна неплавающая машина, на которую должна быть установлена башня Cockerill серии 3000 со 105-мм пушкой. Установка вооружения будет производиться PT Pindad.
Семейство бронированных машин Pandur II в вариантах с колесной формулой 6х6 и 8х8 было разработано австрийской компанией Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeu, ныне входящей в состав европейского подразделения американской корпорации General Dynamics как General Dynamics European Land Systems - Steyr (GDELS-Steyr), и является дальнейшим развитием ранее производившегося Steyr-Daimler-Puch весьма популярного колесного БТР Pandur (6x6).
Машины семейства Pandur II в 2005-2006 годах были заказаны в качестве БТР нового поколения вооруженными силами Португалии и Чехии, однако реализация обеих контрактов проходила со значительными трудностями и задержками и сопровождалась значительными техническими рекламациями со стороны армий обеих стран, и в итоге в обоих случаях закупки были сокращены и контракты выполнены не полностью и частично аннулированы. Фактически Португалии было поставлено 188 машин Pandur II, а Чехии - 107 машин (при этом 90 из машин для Чехии были собраны из машинокомплектов на чешском бронетанкоремонтном заводе VOP-025 в Нови-Йичине). Еще 34 БТР Pandur II в 2016 году были заказаны армией Австрии, с началом поставок в 2018 году .
В 2015 году General Dynamics фактически свернула маркетинг Pandur II и продала полные права на эту машину небезызвестной чешской компании Excalibur Army (входящей в состав Excalibur Group, затем ставшей Czechoslovak Group). Последняя организовалла сборку машин Pandur II на специально созданном предприятии контролируемой Czechoslovak Group компании Tatra Defence Vehicle в Копрживнице. Фактически, как можно судить, машины для сборки в Чехии получаются в виде комплектов с предприятия Steyr-Daimler-Puch в Вене, и лишь дорабатываются в Копрживнице.
Tatra Defence Vehicle получила в начале 2017 года контракт министерства обороны Чехии на поставку 20 машин Pandur II в специальных вариантах. Ранее в 2015 году министерство обороны Индонезии заключило контракт с Excalibur Army стоимостью 39 млн долл на поставку партии из неназываемого количества машин Pandur II в различных вариантах. Excalibur Army тогда же заключила с индонезийским объединением PT Pindad соглашение о совместной доработке поставляемых БТР, оснащении их вооружением и о локализации сборки Pandur II на PT Pindad с 2018 года в случае продолжения закупок этих машин индонезийской армией. Индонезия стала таким образом четвертым заказчиком БТР Pandur II.
Первые четыре бронированные машины Pandur II с колесной формулой 8х8, полученные армией Индонезии по контракту с чешской компанией Excalibur Army. Вооружение на машины пока что не установлено. Бандунг, 14.09.2017 (с) www.indomiliter.com
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16.09.2017
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