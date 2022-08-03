Силы специальных операций США закупят австрийские бронетранспортёры Pandur EVO

Как сообщили американские ресурсы, стало известно, что в конце июня 2022 года армия США выдала General Dynamics Land Systems (подразделению корпорации General Dynamics) контракт стоимостью 55,85 млн долл на поставку нераскрываемого количества колесных бронетранспортеров Pandur EVO (6x6) в качестве нового поколения бронированных машин AGMS (Armored Ground Mobility System) для Командования специальных операций США. Поставки по контракту должны быть произведены к середине 2025 года.

Бронетранспортер GDELS-Steyr Pandur EVO австрийской армии (с) вооруженные силы Австрии

По неофициальным сообщениям, бронетранспортер Pandur EVO был выбран в качестве замены используемых сейчас Командованием специальных операций США (United States Special Operations Command - USSOCOM) в качестве бронированных машин под обозначением AGMS бронетранспортеров Pandur I (6x6) первого поколения. Сообщается, что испытания Pandur EVO для USSOCOM планируется провести в США в 2023-2024 финансовых годах, после чего осуществить поставку законтрактованной партии.

Программа замены в USSOCOM нынешних машин AGMS / Pandur I была начата в начале 2019 года, сперва именуясь New Generation AGMS, а затем JAGMS (Joint Armored Ground Mobility System). Требования и запрос на информацию (RFI) к машине нового поколения JAGMS были выпущены USSOCOM в феврале 2020 года, - впрочем, видимо, реальной конкурсности не было и ориентация с самого начала была на Pandur EVO. Требования USSOCOM включали транспортировку от 9 до 11 "операторов", возможность транспортировки машины самолетом С-130, оснащение дистанционно управляемым боевым модулем, круговую "ситуационную осведомленность", 25-летний срок службы основных узлов, динамические характеристики по разгону с места до скорости 30 миль в час, а также засекреченные требования по защищенности и живучести.

Напомним, что бронетранспортер Pandur Evolution (EVO) разработан и производится для армии Австрии c 2018 года австрийским филиалом корпорации General Dynamics - компанией General Dynamics European Land Systems - Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug GmbH (GDELS-Steyr, бывшая австрийская Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug, отделившаяся от Steyr-Daimler-Puch в 1998 году и приобретенная General Dynamics в 2003 году). Pandur EVO является фактически модифицированным вариантом с колесной формулой 6х6 бронетранспортера Pandur II с колесной формулой 8х8, ранее поставлявшегося GDELS-Steyr Португалии и Чехии. В 2015 году General Dynamics фактически свернула маркетинг Pandur II и продала полные права на эту машину небезызвестной чешской компании Excalibur Army (входящей в состав Excalibur Group, затем ставшей Czechoslovak Group), которая теперь ведет сборку машин Pandur II на специально созданном предприятии контролируемой Czechoslovak Group компании Tatra Defence Vehicle в Копрживнице. Фактически, однако, производство Pandur II осталось на предприятии GDELS-Steyr в Вене (Зиммеринге), откуда поставляются машинокомплекты для сборки в Чехии, в Вене затем было начато производство и БТР Pandur EVO для австрийской армии. Обозначение "EVO" было выбрано, чтобы не нарушать проданные Excalibur Army права на бренд Pandur II. Поставки Pandur EVO для USSOCOM также должны вестись с завода в Вене.

Министерство обороны Австрии в декабре 2016 года выдало GDELS-Steyr контракт стоимостью 105 млн евро на разработку, испытания и поставку двух опытных и 34 серийных новых бронетранспортеров Pandur EVO, которые были поставлены австрийской армии в 2018-2020 годах. В январе 2021 года министерство обороны Австрии выдало новый контракт стоимостью 106 млн евро на закупку еще 30 БТР Pandur EVO (в том числе некоторого количества машин в командно-штабном и медицинском вариантах), с поставками в 2022-2023 годах, а в конце 2021 года появились сообщения о намерении приобрести еще 36 машин. В австрийской армии Pandur EVO официально обозначается как Pandur A4.

Pandur EVO по сравнению с бронетранспортерами Pandur I (также используемыми австрийской армией с 1990-х годов) имеет увеличенный вес, усиленную защиту, в том числе противоминную, и двигатель Cummins мощностью 455 л.с. Вместимость Pandur EVO 12 человек, включая трех членов экипажа. Полученные австрийской армией машины оснащены дистанционно управляемым боевым модулем WS4 Panther с 12,7-мм пулеметом М2НВ и 7,62-мм пулеметом MG74 поставки компании ESL Advanced Information Technology (ESLAIT) GmbH, являющейся австрийским подразделением израильской компании Elbit Systems.

Используемые сейчас Командованием специальных операций США под обозначением AGMS бронетранспортеры Pandur I (6х6) первого поколения разработаны и производились той же Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug. Решение об их закупке было принято USSOCOM в первую очередь в качестве бронетехники для группы специального назначения Delta по итогам широко известных неудачных действий в Могадишо в Сомали в 1993 году. В 1999 году американская компания AV Technology получила контракт USSOCOM на поставку при участии GDELS 50 БТР Pandur I в качестве машин AGMS. Хотя часто утверждается, что AV Technology вела "сборку" Pandur I по этому контракту в США, однако, видимо, фактически ее роль сводилась к доработке и "кастомизации" машин, получаемых из Австрии. Участие GDELS в этом контракте, видимо, и привело в итоге к приобретению ею австрийского производителя.

Поставки AGMS / Pandur I велись USSOCOM с 2000 года и первое их боевое применение состоялось в ходе вторжения в Ирак в 2003 году. В целом полные данные о закупках американцами машин AGMS и их комплектации не оглашались, и, по всей видимости, поставки этих машин в различных комплектациях осуществлялись USSOCOM до конца 2000-х годов, и, возможно, что их было поставлено фактически менее 50 единиц. Однако известно также о том, что машины AGMS / Pandur I используются на территории США спецназами ряда американских правительственных агентств и спецслужб и даже отдельными полицейскими департаментами. AV Technology также выступала генеральным подрядчиком по поставке по контракту 1997 года 70 машин Pandur I Национальной гвардии Кувейта по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS).

В целом считается, что AGMS / Pandur I получил хорошую оценку в USSOCOM, что, видимо, подтверждается и выбором его преемника. Сообщается, что Pandur EVO в качестве нового поколения AGMS могут заменить не только эксплуатируемые AGMS / Pandur I, но и используемые в 75-м полку "рейнджеров" бронированные машины Stryker (8x8).

Бронетранспортеры GDELS-Steyr Pandur EVO австрийской армии (с) вооруженные силы Австрии

Испытания бронетранспортера GDELS-Steyr Pandur EVO австрийской армии на возможность перевозки военно-транспортным самолетом Lockheed C-130K Hercules, июнь 2021 года (с) вооруженные силы Австрии

Бронетранспортеры AGMS (GDELS-Steyr Pandur I) сил специальных операций США (с) министерство обороны США