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bmpd.livejournal.com

Индонезия получит 23 бронетранспортера Pandur II

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Как сообщил чешский веб-ресурс "CZDefence" , в декабре 2019 года чешско-словацкая военно-промышленная группа Czechoslovak Group (GSG, бывшая Excalibur Group) заключила контракт на поставку вооруженным силам Индонезии 23 бронированных машин (бронетранспортеров) Pandur II с колесной формулой 8х8. Поставки по контракту стоимостью в "миллиарды чешских крон" должны быть осуществлены в 2021-2022 годах.

Представленная в экспозиции выставки Indo Defense 2018 индонезийским государственным оборонно-промышленным объединением PT Pindad в партнерстве с чешской Czechoslovak Group (GSG) бронированная машина (бронетранспортер) Pandur II с колесной формулой 8х8, оснащенная израильским дистанционно управляемым необитаемым боевым модулем Ares/Elbit Systems UТ30MК II с 30-мм автоматической пушкой Northrop Grumman Bushmaster Mk 44 и спаренным 7,62-мм пулеметом. Джакарта, 08.11.2018 (с) bmpd

Непосредственным исполнителем контракта выступит входящая в состав GSG чешская компания Excalibur Army. Сборка Pandur II в Индонезии (видимо, достаточно формальная) будет осуществляться индонезийским государственным оборонно-промышленным объединением PT Pindad. Все 23 машины будут оснащены израильским дистанционно управляемым необитаемым боевым модулем Elbit Systems UТ30MК II, которые будет поставлять компания Ares (бразильское отделение Elbit Systems) с 30-мм автоматической пушкой Northrop Grumman Bushmaster Mk 44 и спаренным 7,62-мм пулеметом.

Напомним, что в апреле 2019 года министерство обороны Индонезии выдало PT Pindad контракт стоимостью 80 млн долл на поставку 22 бронетранспортеров Pandur II с колесной формулой 8х8, получивших индонезийское обозначение Cobra, и оснащенных боевым модулем UТ30MК II. Теперь PT Pindad заключила контракт на непосредственное получение данных БТР от GSG.

Ранее в 2017 году четыре машины Pandur II были получены PT Pindad от Excalibur Army. Изначально семейство Pandur II в вариантах с колесной формулой 6х6 и 8х8 было разработано австрийской компанией Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug, ныне входящей в состав европейского подразделения корпорации General Dynamics как General Dynamics European Land Systems - Steyr (GDELS-Steyr), и являлось дальнейшим развитием ранее производившегося Steyr-Daimler-Puch весьма популярного колесного БТР Pandur (6x6). Машины семейства Pandur II в 2005-2006 годах были заказаны в качестве БТР нового поколения вооруженными силами Португалии и Чехии, однако реализация обеих контрактов проходила со значительными трудностями и задержками и сопровождалась значительными техническими рекламациями со стороны армий обеих стран, и в итоге в обоих случаях закупки были сокращены и контракты выполнены не полностью и частично аннулированы. В 2015 году General Dynamics фактически свернула маркетинг Pandur II и продала полные права на эту машину чешской компании Excalibur Army (ныне GSG), которая организовала сборку машин Pandur II на специально созданном предприятии контролируемой CSG компании Tatra Defence Vehicle в Копрживнице. Фактически, как можно судить, машины для сборки в Чехии получаются в виде комплектов с предприятия Steyr-Daimler-Puch в Вене, и лишь дорабатываются в Копрживнице.

PT Pindad в партнерстве с Czechoslovak Group продвигает Pandur II (8х8) индонезийской армии в нескольких вариантах. В 2017 году PT Pindad получила из Чехии четыре экземпляра Pandur II, оснастив их затем вооружением - две машины Pandur II были оснащены дистанционно управляемыми боевыми модулями Ares REMAX (Elbit Systems) с 12,7-мм пулеметами, одна машина оснащена необитаемым боевым модулем Elbit Systems/Ares UТ30MК II с 30-мм пушкой Bushmaster Mk 44 (эта машина демонстрировалась в ноябре 2018 года на выставке Indo Defense 2018) и одна неплавающая машина была оснащена бельгийской башней CMI Defence CMI-3105HP (Cockerill серии 3000) со 105-мм пушкой (аналогичная башня установлена на индонезийском "среднем" танке Harimau). Видимо, бразильский филиал в качестве посредника Elbit Systems понадобился индонезийской стороне чтобы избежать щекотливых вопросов относительно прямого сотрудничества "мусульманской" страны с израильтянами.

Ранее PT Pindad заявляла, что индонезийская армия планирует всего приобрести 250 единиц Pandur II (Cobra).

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Бельгия
Бразилия
Израиль
Индонезия
Португалия
Словакия
Чехия
Продукция
Pandur II
Компании
Daimler AG
Elbit Systems
General Dynamics
Northrop Grumman
Pindad
Tatra
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