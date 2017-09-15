ВМС США заказали партию серийных ПРЛР AGM-88E AARGM авиационного базирования



Противорадиолокационная ракета AGM-88E AARGM.

Источник: defence.pk Противорадиолокационная ракета AGM-88E AARGM.Источник: defence.pk

ЦАМТО, 15 сентября. МО США объявило о подписании командованием авиационных систем ВМС США с Orbital ATK Inc. контракта на поставку 6-й партии (Lot-6) усовершенствованных противорадиолокационных ракет (ПРЛР) AGM-88E AARGM (Advanced Anti-Radiation Guided Missile) в рамках их полносерийного производства.

Новый контракт предусматривает переоборудование 230 высокоскоростных ПРЛР AGM-88B HARM к конфигурации AGM-88E AARGM, а также шести – в учебные ракеты CATM, сопутствующую поставку оборудования, запчастей и услуг. Стоимость соглашения составила 156,831 млн. долл.

Работы будут выполняться в Нортридже (шт.Калифорния; 90%) и Риджкресте (шт.Калифорния; 10%) и, как ожидается, будут завершены в марте 2019 года.

AGM-88E AARGM представляет собой сверхзвуковую противорадиолокационную ракету средней дальности авиационного базирования. Ракета может поражать имеющиеся и перспективные средства ПВО противника наземного и морского базирования, противодействовать тактике прекращения излучения РЛС или перехода в автономный режим.