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WarSpot

Американские танкисты осваивают новые снаряды для «Абрамсов»

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Источник изображения: warspot.ru

Американская армия начала осваивать танковые снаряды нового поколения. Вчера, 4 ноября, портал defence-blog.com сообщил о том, что на полигоне Юма (штат Аризона) первые экипажи танков Abrams провели стрельбы боеприпасом M1147.

О разработке нового снаряда для танков Abrams стало известно в 2015 году, хотя сам боеприпас разрабатывался до этого ещё порядка десяти лет. Тогда дочерняя компания Northrop Grumman — Orbital ATK — выиграла контракт на поставку американской армии новых фугасных боеприпасов. Серийные поставки новых снарядов M1147 начались весной, а с осени танковые экипажи начали учебные стрельбы с их использованием.

Промо-ролик снаряда M1147

M1147, ранее известный как XM1147, является многофункциональным боеприпасом, который может быть использован против пехоты, легкобронированных целей, а также для разрушения бетонных армированных укреплений на расстоянии до 2 км. Новый снаряд заменит в номенклатуре танковых боеприпасов кумулятивный M830, универсальный противотанковый M830A1, картечный противопехотный снаряд M1028, а также бетонобойно-фугасный M908. Боевая часть нового снаряда имеет повышенную мощность, а также оснащена трассирующим элементом. M1147 обеспечивает высокую проникающую способность и мощное фугасное действие, а благодаря возможности программирования экипаж танка может поражать цель воздушным подрывом снаряда возле неё.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M1 Abrams
Компании
Northrop Grumman
Orbital ATK
Проекты
Военные учения
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