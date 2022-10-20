Northrop Grumman поставит ПРЛР AARGM ВС Австралии

ЦАМТО, 19 октября. Командование авиационных систем ВМС США подписало с Alliant Techsystems Operations дополнительный контракт на поставку новой партии (Lot 11) усовершенствованных ПРЛР AGM-88E2 AARGM (Advanced Anti-Radiation Guided Missile).

Как сообщило Минобороны США, стоимость соглашения, подписанного в рамках программы "Иностранные военные продажи", составила 35,587 млн. долл.

Контракт предусматривает производство и поставку ВС Австралии боевых ПРЛР AGM-88E2 AARGM All Up Round (AUR); учебных ракет многоразового использования AGM-88E AARGM (CATM); секций наведения AARGM; секций управления AARGM; ракетных двигателей высокоскоростных противорадиолокационных ракет (HARM); боевых частей HARM; секций управления HARM, HARM G-Code AUR, HARM G-Code CATM; приемников глобальной системы позиционирования M-Code, сопутствующего испытательного оборудования, контейнеров, запасных частей, программного обеспечения, логистическую и программную поддержку.

Работы будут выполняться на предприятии в Нортридже (шт.Калифорния, 60%) и Риджкресте (шт.Калифорния, 40%) и, как ожидается, будут завершены в марте 2025 года.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи" противорадиолокационных ракет AGM-88E2 AARGM и сопутствующего оборудования. Полная стоимость продажи может составить 94 млн. долл.

AGM-88E AARGM представляет собой авиационную сверхзвуковую противорадиолокационную ракету средней дальности. Система наведения ракеты позволяет ей поражать традиционные и перспективные средства ПВО противника наземного и морского базирования, противодействовать тактике прекращения РЛС излучения или перехода в автономный режим. Боеприпас также может использоваться для поражения неизлучающих критичных по времени целей.