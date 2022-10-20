Войти
ЦАМТО

Northrop Grumman поставит ПРЛР AARGM ВС Австралии

427
0
0
Ракета AGM-88 HARM
Ракета AGM-88 HARM.
Источник изображения: U.S. Navy

ЦАМТО, 19 октября. Командование авиационных систем ВМС США подписало с Alliant Techsystems Operations дополнительный контракт на поставку новой партии (Lot 11) усовершенствованных ПРЛР AGM-88E2 AARGM (Advanced Anti-Radiation Guided Missile).

Как сообщило Минобороны США, стоимость соглашения, подписанного в рамках программы "Иностранные военные продажи", составила 35,587 млн. долл.

Контракт предусматривает производство и поставку ВС Австралии боевых ПРЛР AGM-88E2 AARGM All Up Round (AUR); учебных ракет многоразового использования AGM-88E AARGM (CATM); секций наведения AARGM; секций управления AARGM; ракетных двигателей высокоскоростных противорадиолокационных ракет (HARM); боевых частей HARM; секций управления HARM, HARM G-Code AUR, HARM G-Code CATM; приемников глобальной системы позиционирования M-Code, сопутствующего испытательного оборудования, контейнеров, запасных частей, программного обеспечения, логистическую и программную поддержку.

Работы будут выполняться на предприятии в Нортридже (шт.Калифорния, 60%) и Риджкресте (шт.Калифорния, 40%) и, как ожидается, будут завершены в марте 2025 года.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи" противорадиолокационных ракет AGM-88E2 AARGM и сопутствующего оборудования. Полная стоимость продажи может составить 94 млн. долл.

AGM-88E AARGM представляет собой авиационную сверхзвуковую противорадиолокационную ракету средней дальности. Система наведения ракеты позволяет ей поражать традиционные и перспективные средства ПВО противника наземного и морского базирования, противодействовать тактике прекращения РЛС излучения или перехода в автономный режим. Боеприпас также может использоваться для поражения неизлучающих критичных по времени целей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Компании
Northrop Grumman
Orbital ATK
Проекты
Военные учения
Похожие новости
08.11.2021
Американские танкисты осваивают новые снаряды для «Абрамсов»
02.11.2020
Мозги в сапоги: американские военные осваивают искусственный интеллект
10.01.2020
Northrop Grumman поставила заказчику 1000-ю ПРЛР AGM-88E AARGM
08.04.2019
"Россия много тратит": Трамп призвал к разоружению
28.04.2010
ATK займется производством обшивки для F-35
31.01.2017
AGM-114
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.10 15:25
Зеленский разрушил единство славянских народов
  • 20.10 15:04
  • 35757
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.10 14:02
  • 3
Заявления командующего Объединенной группировкой войск (сил) в районе СВО Сергея Суровикина
  • 20.10 13:11
  • 1
В США рассказали о впечатляющей точности иранских ракет
  • 20.10 12:56
  • 1
Космонавт Прокопьев заявил, что дружеские отношения на МКС могут служить примером для мира
  • 20.10 11:58
  • 1
Рособоронэкспорт на выставках «Интерполитех-2022» и Defexpo India 2022
  • 20.10 10:52
  • 1
Сергей Когогин обсудил развитие российского автопрома
  • 20.10 10:45
  • 0
Как «коллективный Запад» хочет разрушить белорусское государство руками самих белорусов
  • 20.10 01:29
  • 14
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 19.10 21:04
  • 1
В Гандинагаре откроется международная оборонная выставка Defexpo 2022
  • 19.10 21:03
  • 3
СМИ: США намерены ввести санкции против Ирана из-за приписываемой ему помощи ВС РФ
  • 19.10 20:37
  • 3
В США оценили иранские ракеты
  • 19.10 17:07
  • 0
Молодежь, революция, война. Перспективы развития военно-политической обстановки вокруг Республики Беларусь
  • 19.10 16:46
  • 1
Первый полёт отечественного самолёта SSJ New намечен на весну 2023 года, а МС-21 с двигателями ПД-14 совершил уже более 100 успешных полётов
  • 19.10 14:29
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО И ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕДАЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ВС РФ ИМУЩЕСТВО НА 10 000 000 РУБЛЕЙ