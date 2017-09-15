"Терминатор" призывного возраста



Боевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор-3" и танк Т-72 во время военного шоу в Подмосковье, август 2017 года.

Источник: Кирилл Каллиников/РИА "Новости" Боевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор-3" и танк Т-72 во время военного шоу в Подмосковье, август 2017 года.Источник: Кирилл Каллиников/РИА "Новости"

Боевая машина поддержки танков наконец встает в армейский строй

Одним из самых заметных экспонатов Международного военно-технического форума "Армия-2017" была боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Не то чтобы она появилась на этом форуме впервые - это не так. БМПТ всегда присутствовала в подмосковном Алабино в экспозиции завода-производителя, что на первой, что на второй выставке. И всегда интерес к ней был обеспечен. На этот раз он был особым. И объясняется данный факт несколькими обстоятельствами.

Во-первых, "Терминатор" решила закупить у России Сирия. Машина продемонстрировала свою высокую эффективность в боях против террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ). Ее даже показали президенту страны Башару Асаду на российской базе Хмеймим в провинции Латакия, и руководство арабской республики приняло решение иметь такую грозную машину в своей армии. Во-вторых, российской БМПТ, как сообщил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-лейтенант Александр Шевченко, заинтересовался Израиль. И если сделка состоится, это будет своеобразная сенсация. До сих пор Тель-Авив нашу боевую технику не покупал – не позволял заокеанский союзник. И, наконец, в-третьих, военным руководством, по словам того же генерала Шевченко, решено принять БМПТ "Терминатор" на вооружение Российской армии. И это действительно подлинная сенсация.

Удивленный и удовлетворенный таким решением вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин даже написал в своем Twitter: "Странно, что они так долго "раскачивались". Это уникальная машина".

ШИРОКО ЗАКРЫТЫЕ ГЛАЗА

О том, что БМПТ "Терминатор", или, как ее еще называют, проект "Рамка-99" – уникальная машина, известно военным специалистам уже очень много лет. Только автор этих строк видел ее несколько раз на международных выставках вооружений Russia Arms Expo в уральском городе Нижний Тагил, откуда она родом. Помню, как военные атташе западных, да и не только западных, стран на самой первой из них в 1999 году, что называется, обнюхивали ее, щелкали затворами фотоаппаратов, запечатлевая каждый лючок, прицел, антенну, пушки, пулеметы, ПТУРы…

Потом подробное описание "Терминатора" появилось в каталоге Рособоронэкспорта "Оружие России", где подчеркивалось, что БМПТ предназначена для повышения эффективности боевых действий танковых подразделений и сокращения их потерь путем подавления и уничтожения танкоопасных огневых средств, особенно ближнего боя, а также отражения ударов вертолетов и низколетящих самолетов противника. А главное, что написано в каталоге и что, мягко говоря, игнорировалось нашими военными руководителями, "БМПТ может успешно использоваться в составе элементов походного и боевого охранения, в том числе и при проведении миротворческих и антитеррористических операций". Но отечественное Министерство обороны почему-то не хотело приобретать "Терминатор", созданный разработчиками, что называется, в инициативном порядке. Найти место в боевом строю для этой машины наши генералы не умели или, что вернее, не хотели.

А если машину не приобретает родное военное ведомство, рассчитывать, что ею заинтересуются зарубежные покупатели, очень и очень трудно. Почему "тормозили" отечественные генералы, можно понять.

Объяснение здесь простое. Армия, хотим мы это признать или нет, организация крайне консервативная. Почти все в ней оплачено кровью предыдущих войн. А в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, где в последние годы воевали наши мотострелки и танкисты, БМПТ, по разным причинам, не продемонстрировала своих уникальных качеств. Да и классическая танковая атака подразумевает участие в ней боевых машин пехоты, которые поддерживают танки не только огнем и маневром, но и мотострелками, спешивающимися на рубеже развертывания в цепь. Но такие "войны" проходили только на учениях. В реальности ни в Афганистане, ни в Чечне или Дагестане таких атак не было. Да и те же американцы в ходе войны на Ближнем Востоке – в Ираке и потом в Афганистане – ни разу не разворачивали танки в наступление на противника. В 2003 году они вообще вошли в Багдад по автостраде, чуть ли нет на трейлерах. Как когда-то говорил бывший министр обороны России Сергей Иванов, "танковых атак, как в 1943 году под Курском, больше не будет. Забудьте".

Сказать – легко, забыть – трудно.

Но, наверное, не только память о классических танковых атаках мешала нашим генералам обратить внимание на "Терминатор". Не исключено, что на все про все элементарно не хватало денег. И приходилось выбирать, модернизировать Т-72 и Т-80, закупать Т-90 и вкладываться в разработку новой уникальной гусеничной платформы для танка "Армата" или покупать не ясно для чего необходимого "Терминатора". А между тем он действительно обладал и обладает уникальными боевыми свойствами.

УНИКУМ НА КАТКАХ

Во-первых, самым разнообразным вооружением. Спаренными 30-мм автоматическими пушками и спаренным с ними 7,62-мм пулеметом ПКТМ, управляемыми сверхзвуковыми противотанковыми ракетами "Атака" на четырех пусковых установках, которые могут быть оснащены как тандемными кумулятивными боеголовками, так и фугасными термобарическими и позволяют поражать противника на дистанции в 5000 м, стрелять в том числе и по низколетящим воздушным целям. Кроме них, боевой модуль БМПТ включает в себя еще и два автоматических 30-мм гранатомета АГС-17 "Пламя" с запасом в 600 боеприпасов. А прицельный комплекс машины позволяет вести огонь днем и ночью на дальностях до 3 тыс. м (ночью) и до 5000–7500 м днем. Аккумуляторы обеспечивают его работу даже при выключенном двигателе.

Словом, вооружение "Терминатора" позволяет ему бороться с любыми целями. В том числе и со спрятавшимися в кустах боевиками с гранатометом. Потому что еще одной особенностью БМПТ является широкий обзор для командира, наводчика и механика-водителя за полем боя.

В чем самая большая уязвимость любого современного танка, кроме, пожалуй, "Арматы"? У "Абрамса", "Леопарда", "Леклерка" и "Меркавы"? Это очень ограниченный обзор у командира и наводчика боевой машины. Спрятавшийся в кустах, в канаве, за бугром террорист с гранатометом и боеприпасом с тандемной кумулятивной боевой частью может без особого труда засадить гранату меж катков или под порожек башни любого танка. Увидеть его заранее не может ни механик-водитель, ни командир. Экипаж "Терминатора" может, для этого у него есть все возможности. В том числе и гораздо большее, чем у любого другого танка, количество оптических приборов. Помнится, "самые защищенные", как считалось или как рекламировалось, израильские танки "Меркава" горели, как спички, во время последней войны Израиля с Ливаном. Боевики "Хизбаллы", укрывшись за развалинами домов, вооруженные откуда-то доставшимися им российскими гранатометами РПГ-29 "Вампир", поджигали их на раз. Если не ошибаюсь, израильтяне потеряли тогда почти четыре десятка своих "Колесниц".

Так же горели и российские танки в новогоднюю ночь 1995 года в Грозном. Не имея данных о спрятавшихся за стенами домов боевиках, экипажи Т-72 и других бронированных машин оказались беззащитными от ударов гранатометов в тесноте городских построек. И для того, чтобы подобное не повторялось, как раз и нужны БМПТ, а еще беспилотники и вертолеты, с которых танкисты могут получать информацию или, другими словами, разведданные о затаившихся в норах террористах.

Сирия это еще раз доказала. Против "джихад-мобилей", против "Джавелинов", против спрятавшихся в канализационных колодцах и в подземных туннелях террористов, даже против самоходок и танков ИГ и "Джебхат ан-Нусры" в городских кварталах Алеппо и на пустынных подступах к Пальмире и Дейр-эз-Зору БМПТ "Терминатор" продемонстрировал свою силу и эффективность. Там уже боевые машины террористов грели, как спички.

Генеральный директор и главный конструктор "Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения" Андрей Терликов заявил на форуме "Армия-2017", что БМПТ "Терминатор-2" успешно прошла испытания в боевых условиях на сирийском театре военных действий.

"Боевая машина поддержки танков была опробована в боевых условиях в Сирии. Не было оснований транспортировать ее туда для участия в парадах. Она участвовала в боях против запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, – сказал он. – Получены определенные результаты. Для Министерства обороны это полезная информация, данные испытания стали основой для контракта (на закупку БМПТ Министерством обороны России. – "НВО"), заключенного на форуме "Армия-2017".

ЧТО НА НОВЕНЬКОМ

Но, конечно, БМПТ для российского Минобороны вряд ли будет такой же, как та, что воевала в Сирии. Наверняка она должна быть более мощной и более эффективной, вписываться в новую систему современного комплексного боя. Об этом говорили руководители предприятия – производителя машины. По их словам, планы производства БМПТ будут опираться на единую основу – платформу "Арматы". Проект получил неофициальное наименование "Терминатор-3" и уже охарактеризован экспертами аналитического американского издания Nation Interest особо опасным для сухопутных войск США, так как речь идет о системе, полностью дискредитирующей всю американскую военную стратегию.

О "дискредитации всей американской военной стратегии" БМПТ "Терминатор-3" говорить, естественно, не приходится. Ни один вид вооружений, каким бы эффективным он ни был, революций в тактике и тем более стратегии не совершает, хотя, конечно, и воздействует на них. А излишне восторженные слова американских авторов о российской БМПТ необходимо рассматривать, как попытку выбить очередные финансовые средства из конгресса на модернизацию и новые заказы боевой техники для Пентагона. Тем не менее сведения, которые просачиваются в печать о "Терминаторе-3", интересны уже сами по себе.

Утверждают, что он представляет собой БМПТ на базе самоходной части платформы "Армата", аналогичной новейшему танку Т-14, с установкой на ней автоматического боевого модуля АУ-220М, разработанного ЦНИИ "Буревестник". Его главной отличительной чертой является 57-мм пушка, созданная для легких боевых кораблей и адаптированная к сухопутным условиям. Имея скорострельность в 300 выстрелов в минуту, дальность стрельбы до 16 км и досягаемость по высоте более 4 км, она обеспечивает поражение всех типов воздушных и наземных целей на современном поле боя. Модуль якобы разрабатывался в рамках российско-французского проекта тяжелой БМП АТОМ, но после закрытия которого был применен в новой модификации БМП-3 "Деривация", проходящей в данный момент цикл полевых испытаний.

Кончено, дальность в 16 км для БМПТ, наверное, излишняя. Но, как утверждается, 57-мм пушка модуля АУ-220М пробивает 100-мм броню на расстоянии в 4 км, а обычное панельное здание прошивается насквозь на дистанции в 4,5 км. Не исключено, что этот модуль будет оснащен и пусковыми установками противотанковых ракет, но конкретной информации об этом пока нет. Исходя из известных характеристик боевого модуля, можно сказать, что "Терминатор-3" сможет эффективно прикрывать собственную пехоту и танки на дистанциях, в 1,5–2 раза превышающих дальность эффективного огня БМП Bradley и БТР Stryker, а заодно и эффективно бороться с террористами, где бы они ни появились. В Сирии или в европейской части нашей страны, на ее юге или в государствах Центральной Азии. Несколько "Терминаторов" уже стоят на вооружении Казахстана, осваивают степные просторы местных полигонов. Их опыт, безусловно, пригодится и при создании новой БМПТ.

А если этот модуль будет еще управляться дистанционно или на нем будет установлена система запоминания и распознавания образа цели, как это сделано на некоторых других наших боевых машинах. К примеру, на бронированной разведывательно-штурмовой машине, которая также демонстрировалась на форуме "Армия-2017", то "Терминатору-3" цены не будет.

Важно то, что "Терминатор", повзрослев и возмужав с 1999 года, подрос до призывного возраста и стал более мощной и эффективной боевой единицей, которая, конечно же, укрепит наши Сухопутные войска. Это будут решать генералы вместе с тем, как его использовать с большей результативностью в современном комплексном бою, в гармоничном сочетании не только с наземной боевой техникой, но и с беспилотниками, вертолетами, штурмовиками. С тяжелой БМП "Курганец-25" и с легкой "Бумеранг".

А это значит, что не только казахстанская, сирийская и израильская армия, но и наши вооруженные силы с БМПТ "Терминатор" станут немного сильнее.

Виктор Николаевич Литовкин – военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке.