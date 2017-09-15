"Запад-2017" нацелен на защиту Востока



Военнослужащие во время тактических учений. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив Военнослужащие во время тактических учений. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

В НАТО видят в начавшихся российско-белорусских учениях потенциал для агрессии

Начались стратегические российско-белорусские учения "Запад-2017". Они проходят с 14 по 20 сентября. Однако задолго до этих сроков в Европе пошла в раскрутку самая натуральная антироссийская и русофобская истерика, градус которой поднимался с приближением старта учений. "Русские идут!" - вот та заезженная страшилка времен холодной войны, которую ныне опять все чаще стали пускать в ход в странах Североатлантического альянса и среди их союзников.

Казалось бы, прозрачность и открытость на учениях "Запад-2017" обеспечены максимально. Их будут освещать почти три сотни иностранных журналистов. Еще неделю назад начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь Дмитрий Мирончик на брифинге в Минске сообщил: "В настоящее время нами обрабатывается беспрецедентное количество обращений иностранных СМИ с просьбой об аккредитации – около 270". По его словам, заявки были получены от информагентств, телеканалов и изданий всех стран – соседей Белоруссии, а также от Великобритании, Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Норвегии, США, Турции, Франции, Швеции, Финляндии. "Учения будут освещать журналисты из таких относительно удаленных от Беларуси стран, как Катар, Корейская Республика и Япония", – добавил Мирончик.

СПЕКУЛЯЦИИ ВОКРУГ МАНЕВРОВ

Между тем генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга очевидные вещи не убеждают. "Мы отправляем трех экспертов на учения, получив приглашение от России и Белоруссии, – сказал Столтенберг на пресс-конференции в Эстонии. – Но этого приглашения недостаточно для обеспечения того уровня транспарентности, которого требует ОБСЕ". По словам генсека, для соответствия требованиям к транспарентности учений, содержащихся в Венском документе, нужно организовать и проведение брифингов по сценарию учений и их ходу, а также предоставить возможность поговорить с отдельными военнослужащими и совершить облет места проведения учений. "Мы призываем Россию действовать в соответствии с положениями и с духом Венского документа. Транспарентность и предсказуемость становятся еще более востребованными в ситуациях, когда напряженность возрастает. Это позволяет снизить риск недопонимания и инцидентов", – декларировал Столтенберг.

Верный поклонник альянса президент Украины Петр Порошенко с предельной простотой расшифровывает позицию своих кумиров. "Главная угроза со стороны России, к сожалению, военная.

Нет пока никаких признаков, чтобы Москва готова была отступить из Донбасса или уйти из Крыма", – сказал Порошенко, выступая недавно с ежегодным посланием в парламенте Украины. И уточнил, что доказательств подготовки России "к наступательной войне континентального масштаба" – все больше: "Как, например, российско-белорусские учения "Запад-2017"... Хотя уместнее их было бы назвать "антизапад". Естественно, что именно поэтому, а не по каким-то другим причинам мы и усилили контроль на всех участках государственной границы... Под видом стратегических командно-штабных учений не исключается создание новых ударных группировок российских войск для вторжения на территорию Украины. Семь тысяч платформ с солдатами и техникой приблизились или приближаются к нашим границам... И никаких гарантий, что после завершения маневров это все вернется в Россию".

В конце прошлой недели Министерство обороны РФ выступило с резким заявлением по поводу спекуляций вокруг стратегических российско-белорусских учений "Запад-2017". Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сказал: "Мы удивлены заявлением главы военного ведомства ФРГ госпожи Урсулы фон дер Ляйен, публично оперирующей взятыми с потолка цифрами о якобы 100 тыс. российских военнослужащих, привлекаемых на учение "Запад-2017" и таящихся в связи с этим угрозах Европе".

Урсулу фон дер Ляйен действительно, что называется, понесло в Таллине на совместной пресс-конференции с коллегой из Франции Флоранс Парли: "Бесспорно, мы наблюдаем за демонстрацией возможностей и сил русских… Любой, кто сомневается, должен просто взглянуть на число военных, принимающих участие в учениях "Запад": более 100 тыс.". И стоит отметить полную солидарность Парли с Ляйен. Француженка заявила, что, по ее мнению, очевидно: Москва проводит "преднамеренную, нарочитую" стратегию демонстрации своей военной мощи.

Конашенков напомнил, что начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в прошлый четверг в Баку во время встречи с главой военного комитета НАТО генералом Петром Павелом подробно проинформировал о предстоящих российско-белорусских маневрах, подчеркнув, что они носят плановый характер и не направлены против третьих стран. А замглавы военного ведомства Александр Фомин ранее сообщал точные данные: к учениям "Запад-2017" привлекают 12,7 тыс. военнослужащих. От Вооруженных сил Белоруссии – около 7,2 тыс. человек. От Вооруженных сил РФ – около 5,5 тыс. человек, из них на территории Белоруссии будут действовать почти 3 тыс. человек.

"Трудно представить, что коллеги госпожи Урсулы фон дер Ляйен по НАТО, из других заинтересованных германских ведомств или собственные подчиненные сознательно вводят в заблуждение главу Минобороны ФРГ. Гораздо легче предположить обратное", – резюмировал генерал Конашенков.

НАТО БОИТСЯ ВОЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА, А НЕ НАМЕРЕНИЙ РУССКИХ

Примечательно, что на прошлой неделе, с 5 по 9 сентября, в Южном военном округе (ЮВО) прошло очередное командно-штабное учение. Оно завершилось на полигоне Серноводское в Ставропольском крае. Раньше подобные мероприятия боевой подготовки ВС РФ на юго-западе страны вызывали в соседней Украине и странах НАТО очень нервную реакцию. В этот раз никто практически не обратил внимания на учение более 2 тыс. военнослужащих 58-й общевойсковой армии, дислоцированной в Северной Осетии, подразделений мотострелковой дивизии, дислоцированной в Чеченской Республике, оперативных групп Каспийской флотилии, 4-й армии ВВС и ПВО.

Не вызвало на Западе какой-либо нервозности и объявленное в конце прошлой недели двустороннее командно-штабное учение с соединениями 8-й общевойсковой армии, которое в понедельник уже началось на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Хотя сообщивший об этом руководитель пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев подчеркнул, что такого масштаба учения проводятся впервые с участием вновь сформированной 150-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Ростовской области (ну, совсем рядом с Украиной). В маневрах задействованы более 2 тыс. военнослужащих и около 500 единиц вооружения, боевой и специальной техники.

Многократно проводимые на юго-западе страны учения не раз уже доказывали, что не подразумевают никакой агрессивности и имеют исключительно оборонительную направленность. Спекуляции вокруг них стали бессмысленными. Поэтому для упреков в адрес России по поводу ее агрессивных планов понадобились новые предлоги. И все делается как в советские еще времена, когда переговорщики с западной стороны говорили представителям Москвы: "Неважно, действительно ли вы намереваетесь совершить против нас агрессию. Важно, что вы имеете военный потенциал для этого". И появляются неправдоподобные заявления о сосредоточении где-то 100-тысячной войсковой группировки.

Накануне совместных российско-белорусских стратегических маневров "Запад-2017" Североатлантический альянс не только усилил своими подразделениями страны Балтии, но приступил к ряду учений на территориях недружественных России постсоветских стран.

ТАКОВ ОТВЕТ НА "РОССИЙСКУЮ УГРОЗУ"

В рамках этого плана в Грузии были проведены многонациональные военные учения НАТО Agile Spirit 2017 ("Проворный дух – 2017"). Сразу по их окончании масштабные маневры "Несокрушимая стойкость – 2017" начались 12 сентября в Украине. Они плавно перетекут в международные маневры НАТО Rapid Trident 2017 ("Быстрый трезубец – 2017"). Как сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко, перед их началом состоится стратегическое развертывание для "отпора вооруженной агрессии на рискованных направлениях". И Agile Spirit 2017, и Rapid Trident 2017 организуются в Украине и Грузии уже несколько лет подряд. Но сейчас они носят более масштабный характер и приурочены к началу российско-белорусских учений "Запад-2017".

С подобным замыслом, похоже, начинает действовать и Евросоюз, который по инициативе Эстонии провел в Таллине 6–7 сентября стратегические киберучения EU Cybrid ("Гибридный кибер"). На них присутствовали все министры обороны ЕС, а также глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Главную угрозу организаторы этих учений видят, конечно, тоже со стороны РФ и ее союзников.

Антироссийские фобии были обозначены и на учениях США и их партнеров в Грузии. Как сообщалось в пресc-релизе Пентагона, в маневрах Agile Spirit 2017 принимали участие 500 американских военнослужащих, а также подразделения из Болгарии, Румынии, Украины и других стран. В Минобороны США подчеркивают, что такие "ежегодные многосторонние учения проходят уже в седьмой раз". И в 2017 году Agile Spirit проводятся при участии морских пехотинцев США. "Сценарием учений является проведение оборонительно-наступательных операций и поддержание стабильности".

Правда, Agile Spirit до 2015 года США и Грузия проводили на двусторонней основе. И лишь после того как в 2014 году Крым воссоединился с Россией, а в Донбассе началась гражданская война, на маневры "Проворный дух" стали прибывать военные из Украины, стран НАТО.

Зная, что главным врагом в Грузии по сей день считается Россия, а также завоевавшие в 2008 году свою независимость Абхазия и Южная Осетия, нетрудно предположить, что наступать на учениях грузинская армия и поддерживающие ее подразделения НАТО и Украины планируют в направлении названных противников. Общее количество военных, которые сейчас задействованы в этих маневрах, неизвестно. Но то, что впервые в учениях на Южном Кавказе принимает участие целый батальон морских пехотинцев США, – тревожная новость. "В условиях горной местности батальон специальных сил (а именно к этой категории принадлежат в Пентагоне военнослужащие морской пехоты), когда его поддерживает целая грузинская армия, является не тактической, а оперативно-стратегической единицей", – считает военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев.

Генерал уверен, что прошедшие учения Agile Spirit 2017 входят в число перманентных американо-грузинских маневров: "В этом году они организованы и для того, чтобы оттянуть внимание военно-политического руководства РФ от подготовки к учениям "Запад-2017", и для попытки дестабилизировать обстановку на Кавказе". Эксперт напоминает, что "совсем недавно в Грузии закончились другие международные учения Noble Partner ("Достойный партнер"), имеющие аналогичные цели. В этих маневрах принимало участие около 2800 военнослужащих из США, Великобритании, Германии, Турции, Украины, Словении и Армении, в том числе целая бронетанковая рота из Пентагона".

Напутствуя Noble Partner, вице-президент США Майк Пенс 1 августа в Тбилиси прямо назвал Россию оккупантом. При этом он заметил, что "администрация Дональда Трампа всегда строго ответит тем странам, у кого появится претензия на посягательство на территориальную целостность и суверенитет Грузии".

Такой настрой Вашингтон и его партнеры распространяют не только на Грузию, но и на Украину. Известно, что к учениям "Несокрушимая стойкость – 2017", которые проходят почти одновременно с маневрами "Запад-2017", помимо оперативных резервов Украины привлечено до 2 тыс. военнослужащих из США и других стран НАТО и их партнеров, в том числе из Грузии. "Мы просчитываем различные сценарии действий противника, включая наступательные действия", – заявил Виктор Муженко, подчеркнув готовность дать достойный ответ российско-белорусской группировке войск, действующей на маневрах "Запад-2017".

Олег Владыкин

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"