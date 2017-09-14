Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"



Игорь Комаров.

Источник: РОСКОСМОС Игорь Комаров.Источник: РОСКОСМОС

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" — о взаимодействии с частным бизнесом, перспективах многоразовых систем и становлении новой конструкторской школы

Гендиректор государственной корпорации "Роскосмос" на полях Восточного экономического форума рассказал "Известиям" о современном состоянии отрасли, проектах, которые могут прийти на смену "Международной космической станции", об использовании разработок советского времени, а также о роли частных компаний в космической индустрии.

— Когда может состояться следующий пуск ракеты "Ангара"?

— Мы его запланировали на конец 2021 года. К тому времени должны быть готовы инфраструктура на космодроме Восточный и сам носитель. Задачи и планы у нас не меняются.

— А какая полезная нагрузка?

— Предварительно — аппарат связи. Но уточним полезную нагрузку ближе к пуску.

— Что придет на смену МКС? Национальная орбитальная станция? Или совместный проект со странами БРИКС?

— Мы рассматриваем разные варианты и ведем переговоры. Есть идея сделать станцию открытой конфигурации, которая была бы готова принимать всех партнеров. Мы понимаем, что следующая станция должна быть международным проектом — количество участников и соответственно инвестиций увеличивает эффективность работы. На наш взгляд, это очевидно. Мы активно работаем и видим, что есть группы стран по интересам — кому-то более интересна Луна, кому-то околоземная инфраструктура, а кому-то навигация. В этом плане со странами БРИКС нам, как представляется, удается найти общие направления, мы двигаемся достаточно быстро вперед и по линии двусторонних отношений, и многосторонних. Особенно в области дистанционного зондирования Земли. У нас всех есть общие задачи, связанные с нашими большими территориями и большим населением. И мы все заинтересованы в том, чтобы совместными усилиями снижать риски возникновения чрезвычайных ситуаций или по крайней мере быстро на них реагировать, получать качественную информацию, которая была бы полезна для народно-хозяйственных целей. Это одно направление. Второе направление — навигационные услуги, здесь тоже есть широкая область применения. Мы можем поднять качество этих услуг друг для друга и внутри наших стран. Также мы отрабатываем возможности создания совместных орбитальных станций, но это, наверное, более отдаленное будущее.

— Скептики говорят, что Россия до сих пор в освоении космоса использует советский технологический задел, разработки Глушко, Королева и так далее. Якобы новая конструкторская космическая школа не появилась. Вы с этим готовы поспорить?

— Наверное, нет смысла. Действительно, был огромный задел, который опередил свое время, и его мы используем до сих пор. Но если говорить серьезно о том, тот ли сейчас "Союз" летает, который был во времена Королева, то, конечно, нет. Система управления, всё, что сделано в "цифре", — это уже совершенно другая ракета. А если сравнивать внимание, усилия и финансирование, которые были доступны конструкторским школам в то время, это совершенно другие масштабы. Вместе с тем космическая отрасль оживает, начинают разрабатываться новые проекты. Сформированы группировки спутников, буквально вот за последние год-два, и по дистанционному зондированию Земли, и по связи, которые дают новые возможности и новое качество. В школы вернулась астрономия, и это, конечно, повышает интерес ребят. "Роскосмос" и наши предприятия заключили договоры по целевому набору с ведущими вузами нашей страны для привлечения студентов по окончании учебы к работе в ракетно-космической отрасли. Благодаря этому, думаю, ситуация исправляется. Я, например, уже вижу много молодых и талантливых инженеров и конструкторов на предприятиях.

— Как вы относитесь к многоразовым системам выведения? Весь мир наблюдает за успехами Илона Маска…

— Многоразовые системы, конечно, интересны. Вопрос только в том — как скоро они станут основным трендом. Экономическая выгода от их использования, и я уже это говорил, пока неочевидна. Но мы работаем и в этом направлении.

— Задел создан какой-нибудь?

— Задел создавался уже давно, работы проводились нашими предприятиями, в частности, Центром Хруничева — проект "Байкал", были и другие. И история создания "Энергии" и "Бурана" не прошла даром. Сейчас в том числе и правительство поддерживает нас — недавно заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин принял решение о создании совместной авиационно-космической конструкторской группы по возвращаемым ступеням. Мы считаем, что это полезная инициатива, которая поможет нашей работе.

— Появление частных компаний по освоению космоса вы бы приветствовали?

— Я, может быть, неожиданную вещь скажу, ведь у нас считается, что госкорпорации — самые основные сторонники огосударствления. Но мое мнение — динамичное развитие коммерческих направлений является необходимым условием успеха в современных условиях. Разумеется, нужно отметить, что у нас пока нет крупных инвесторов, которые хотели бы работать в космической отрасли. Нет бизнесменов, которые понимали бы, что в космосе проекты реализуются довольно долго, это "длинные" деньги. А такое понимание позволило бы им лучше видеть, куда двигаться, и многие вещи упростились бы. И не только с точки зрения финансовых ресурсов, дополнительных возможностей и фондирования, но и во многом — с точки зрения подходов. Повторяю: я считаю участие частных инвесторов совершенно необходимым. Понятно, что сразу этого не сделать.

— Частных инвесторов, которые вкладывались бы в ваши разработки, или частных инвесторов, которые бы создавали свои?

— И тех и других. Но мы понимаем, что это может происходить только поэтапно. И мы будем помогать, потому что с "нуля" на голом месте очень тяжело работать и создавать новое. Понятно, что в первую очередь, наверное, можно ожидать появления проектов наименее инвестиционно- и технологически емких. Например, бизнесов, которые связаны с малыми космическими аппаратами, с сервисами, но мы готовы поддерживать любые серьезные проекты и ожидаем, конечно, в свою очередь, роста частных инвестиций. То же относится и к рынку пусковых услуг.

— Кто-то приходил с идеей, что вот, ребята, давайте мы построим космодром, построим ракету и будем запускать?

— Есть, пришли и купили "Морской старт", например. Пришли и сказали: мы готовы увеличить количество пусков и найти новых клиентов. Мы ответили: отлично, давайте — и уже два контракта с южнокорейцами на пуски подписали. Гибкость и динамичность свойственны частному бизнесу, мы это, разумеется, используем и будем использовать дальше. "Роскосмос", откровенно говоря, серьезно загружен специфическими, государственными задачами, которые не всегда имеют коммерческий аспект, но мы открыты для предложений и говорим: давайте, делайте, а "Роскосмос" будет помогать. Частники в области сервисов продажи и услуг космической деятельности создают то новое, что требует рынок. Мы в этом году несколько раз встречались с теми, кто работает с данными дистанционного зондирования Земли. Компании предлагают свои услуги, и мы заключаем с ними соглашения. Им нужна активная поддержка. Этот рынок, разумеется, нужно регулировать законодательно, чтобы обеспечить благоприятную среду для его развития. Вот по этим направлениям "Роскосмос" сейчас и работает. Надеемся, что по многим проектам появятся инвесторы, которые те или иные разрабатываемые составные части ракет-носителей и элементы полезной нагрузки будут готовы финансировать. С ними мы будем открыто и на понятных и прозрачных условиях работать. Уверен, что это открывает новые возможности для развития космической деятельности России.

Инна Григорьева