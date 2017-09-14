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Росгвардия создаст новый округ на Северном Кавказе до конца года

15.09.2017 РИА Новости 212 0
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Росгвардия
Военнослужащие Росгвардии.
Источник: FLB.ru

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Северо-Кавказский округ Росгвардии до конца года разделят на два: Северо-Кавказский и Южный, при этом основу первого составит Объединенная группировка войск на Северном Кавказе, пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на представителей ведомства, в том числе на начальника его кадрового главка Виктора Мацюка.

"На базе Северо-Кавказского округа Росгвардии будут созданы два новых округа - Южный со штабом в Ростове-на-Дону и "новый" Северо-Кавказский, управление которого будет развернуто в Пятигорске", - рассказали изданию в Росгвардии.

"В соответствии с решением Совета безопасности новый округ, исходя из формирования федеральных округов, будет сформирован до конца текущего года", - рассказал "Известиям" Мацюк.

"До конца нынешнего года из зоны ответственности "старого" СКО РГ будут исключены северокавказские республики и Ставропольский край. А сам округ изменит свое название с "Северо-Кавказского" на "Южный"… В то же время в Пятигорске будет сформирован штаб "нового" Северо-Кавказского округа. Это объединение будет отвечать за охрану общественного порядка и борьбу с терроризмом на территории Северо-Кавказского федерального округа", - пишет газета.

По данным издания, основой нового Северо-Кавказского округа станет существующая в настоящее время Объединенная группировка войск на Северном Кавказе - ее штаб базируется в Ханкале в Чечне, "но до конца года он переедет в Пятигорск".
14.09.2017
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принадлежат РИА Новости
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