Росгвардия создаст новый округ на Северном Кавказе до конца года
|
|
Военнослужащие Росгвардии.
Источник: FLB.ru
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Северо-Кавказский округ Росгвардии до конца года разделят на два: Северо-Кавказский и Южный, при этом основу первого составит Объединенная группировка войск на Северном Кавказе, пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на представителей ведомства, в том числе на начальника его кадрового главка Виктора Мацюка.
"На базе Северо-Кавказского округа Росгвардии будут созданы два новых округа - Южный со штабом в Ростове-на-Дону и "новый" Северо-Кавказский, управление которого будет развернуто в Пятигорске", - рассказали изданию в Росгвардии.
"В соответствии с решением Совета безопасности новый округ, исходя из формирования федеральных округов, будет сформирован до конца текущего года", - рассказал "Известиям" Мацюк.
"До конца нынешнего года из зоны ответственности "старого" СКО РГ будут исключены северокавказские республики и Ставропольский край. А сам округ изменит свое название с "Северо-Кавказского" на "Южный"… В то же время в Пятигорске будет сформирован штаб "нового" Северо-Кавказского округа. Это объединение будет отвечать за охрану общественного порядка и борьбу с терроризмом на территории Северо-Кавказского федерального округа", - пишет газета.
По данным издания, основой нового Северо-Кавказского округа станет существующая в настоящее время Объединенная группировка войск на Северном Кавказе - ее штаб базируется в Ханкале в Чечне, "но до конца года он переедет в Пятигорск".
|
14.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.09.2017 Западный рубеж. Россия и Беларусь начинают учения, заранее испугавшие НАТО
14.09.2017 Bсе страны ОБСЕ получили уведомления об учениях "Запад-2017"
14.09.2017 Стало известно, сколько маневров провели в Европе с начала года
13.09.2017 Росгвардию могут полностью перевести на службу по контракту с 2025 года
12.09.2017 Росгвардии предложат катера "Грачонок" для охраны Керченского моста
11.09.2017 Испытания бесшумных автоматов Калашникова начнутся в 2018 году
04.09.2017 Оружейные университеты в парке "Патриот"
04.09.2017 В Пермском институте Росгвардии впервые открылся курс инженеров и связистов