Отношения с НАТО восстановятся через год-два



Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российское Минобороны ожидает, что сотрудничество в Совете Россия - НАТО (СРН) возобновится в 2018 или в крайнем случае в 2019 году, заявил замглавы ведомства Александр Фомин.

"Я уверен, что мы восстановим наши отношения с НАТО и вернемся к замечательной форме сотрудничества - Совет Россия - НАТО", - сказал Фомин в интервью немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle.

"Думаю, что это произойдет в следующем году или в ближайшие два года, в крайнем случае", - добавил он.

Североатлантический альянс 1 апреля 2014 года приостановил все практическое и военное сотрудничество с Россией. Контакты Совета Россия - НАТО (СРН) на уровне послов и выше было решено сохранить. В июле 2017 года состоялось второе за год заседание Совета Россия - НАТО на уровне послов.