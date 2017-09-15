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В Минобороны РФ уверены в восстановлении прежних отношений с НАТО в ближайшие два года

15.09.2017 ТАСС 413 1
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Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин также отметил, что совместные с Белоруссией стратегические учения "Запад-2017" носят оборонительный характер

ТАСС, 14 сентября. Россия восстановит прежний формат отношений с НАТО, в том числе в рамках Совета Россия - НАТО (СРН), в ближайшие год-два. Об этом заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил в среду в интервью телерадиокомпании Deutsche Welle.

"Мы не хотели бы, чтобы наше сотрудничество оставалось допотопным. Я уверен в том, что мы вернем наши отношения с НАТО и вернемся и к той прекрасной форме взаимодействия, как Совет Россия - НАТО", - добавил Фомин. "Я думаю, это случится в ближайший год, максимум два", - рассказал военный.

Он отметил, что совместные с Белоруссией стратегические учения "Запад-2017" носят оборонительный характер. "Хочу совершенно ответственно заявить - никаких вторжений на территории сопредельных государств не планируется. Главная цель учений - отработка соответствующих способов и применения вооруженных сил для борьбы с терроризмом", - указал замминистра.

СРН был создан в 2002 году. До 2014 года его заседания проводились, как правило, в Брюсселе под председательством генерального секретаря НАТО не реже одного раза в месяц на уровне послов и военных представителей, дважды в год - на уровне министров иностранных дел, министров обороны и начальников генеральных штабов. За время работы Совета состоялось три встречи на высшем уровне. Наиболее успешно в рамках СРН развивалось сотрудничество РФ и НАТО по Афганистану и борьбе с терроризмом.

Политические кризисы трижды становились причиной охлаждения отношений между Россией и НАТО: с 1999 по 2000 годы из-за бомбежек Югославии, с 2008-2009 годы из-за негативной реакции НАТО на действия России в ходе грузино-югоосетинского конфликта и с 2014 года по сей день из-за событий на Украине. С апреля 2014 года НАТО заморозила на три месяца все виды "практического военного и гражданского" сотрудничества с Россией, а в июне решила, что "возврат к "стратегическому партнерству между НАТО и Россией на данном этапе невозможен". Однако альянс высказался за сохранение формата СРН "для продолжения политического диалога", он проходит на уровне постоянных представителей и послов.

13 июля этого года на заседании Совета Россия - НАТО на уровне послов Москва провела для стран НАТО подробный брифинг о предстоящих российско-белорусских учениях "Запад-2017". По итогам консультаций генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит никаких угроз со стороны России для членов альянса в связи с предстоящими учениями.
14.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Афганистан
Белоруссия
Грузия
Россия
Украина
Югославия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
Проекты
NATO
Военные учения

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
askme
146
№1
15.09.2017 19:59
Хорошее заявление в рамках психологической контроперации. На днях Столтенберг заявил о "мирной НАТО" и надежде на нормальные отношения с Россией. Это ответ)
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